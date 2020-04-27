Altın değerinde beslenme taktiği

Bu yıl kalabalık iftar yemeklerinden, çeşitli buluşmalardan sağlığımız için vazgeçmemiz önemli. Ancak evde de geleneksel Ramazan sofraları hazırlayabilir, sağlıklı bir şekilde oruç tutabiliriz. Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir ‘her gün tatlı tüketmeyin’ dedikten sonra 5 beslenme önerisinde bulundu:

• Muhakkak sahur yapın: Sağlıklı bir metabolizma için sahur oldukça önemlidir.

• Günde minimum 2 litre su için: Günlük 2 litre suyunuzu tek seferde değil 4 veya 5 seferde içmeye özen gösteriniz.

• Yemeklere ara verin: Yemeğinizin ortasında yemeğinizi bırakıp 10-15 dakika ara veriniz. Bu sizin sindirim sisteminizi rahatlatacağı gibi doyma hissinizi de düzenleyecektir.

• Sofranızdan salatayı eksik etmeyin: Yemeklerinizin yanında salatayı ihmal etmeyin. Zeytinyağlı salatanız lif içeriği bakımından sağlıklı bir bağırsak sisteminin vazgeçilmez besini olacaktır. Aynı zamanda kalori olarak düşük olduğu için kilo kontrolünüzde de kurtarıcı olacaktır.

• Kas kaybetmemek için baklagil yiyin: Sofranızda mutlaka proteinlere yer verin. Et, tavuk, balık ve hindi gibi hayvansal proteinler yanı sıra yeşil mercimek, siyah mercimek, kuru fasulye ve barbunya gibi kurubaklagiller de proteinlerden zengin olduğu için sofranızda muhakkak yer verilmesi gereken besinlerdendir.