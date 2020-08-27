27 Ağustos 2020 Perşembe 18:55 | Son Güncelleme:
Komedi yapımı film, köy öğretmeni Salih’in (Alper Saldıran), Elaldı köyünü akraba evliliklerinden kurtarmak için verdiği mücadeleyi konu alıyor.
Alper Saldıran ve Aslıhan Malbora'lı Aile Hükümeti sinema filmi vizyona giriyor
Alper Saldıran ve Aslıhan Malbora'nın oynadığı ‘Aile Hükümeti' sinema filmi 18 Eylül'de vizyona giriyor.
Yapımını RNK Prodüksiyon’un, yapımcılığını Mehmet Yıldırım’ın yaptığı filmin çekimleri Çanakkale Assos’ta gerçekleşti.
Komedi yapımı film, köy öğretmeni Salih’in (Alper Saldıran), Elaldı köyünü akraba evliliklerinden kurtarmak için verdiği mücadeleyi konu alıyor.