Almeda Abazi'den kendisini kızdıran yoruma yanıt gecikmedi: Ben estetiksiz dünya güzeliydim!

Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi, bir takipçisiyle ‘güzellik’ tartışmasına girdi. Son dönemde sürekli estetikli – estetiksiz görüntüleri haber olan ünlü isme, bir internet kullanıcısı "Sizin yüzünüz neden hep ruh gibi?" yazdı. Bu yorum ikilinin arasındaki tartışmanın fitilini ateşledi. Abazi, "Senin kirli ruhundan olabilir mi teyze?" yanıtını verince takipçisi, kendisinin teyze değil bir anne olduğunu hatırlatarak “Estetiksiz sen teyzeyi atlar nene olursun" yazdı. Bunun üzerine Almeda Abazi, 2008'de Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasında birinci olduğunu hatırlatarak “Siz anne olunca saygı bekliyorsunuz ama biz olunca yok değil mi? Ayrıca estetiksiz halimle de dünya güzeli seçildim” dedi.