Almeda Abazi ve 'Şampiyon' dizisinde rol alan eşi Tolgahan Sayışman'ın karantinada kilo korkusu!

Evde sık sık yemek yedikleri için formlarını koruyamamaktan korkan Abazi, “Çok film izliyoruz. Bütün gün diyet yapıyoruz ama gece tatlı krizimiz tutuyor. Diyetimiz boşa gidiyor. Zaten ben çikolata canavarıyım. Yaz öncesi kötü oldu, kilo alacağız. Şaka bir yana evde kalalım, çıkmayalım” diye konuştu.