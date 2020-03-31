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  3. Almeda Abazi ve 'Şampiyon' dizisinde rol alan eşi Tolgahan Sayışman'ın karantinada kilo korkusu!

Almeda Abazi ve 'Şampiyon' dizisinde rol alan eşi Tolgahan Sayışman'ın karantinada kilo korkusu!

Almeda Abazi ve 'Şampiyon' dizisinde rol alan eşi Tolgahan Sayışman'ın karantinada kilo korkusu!

Almeda Abazi, ‘Şampiyon' dizisinde rol alan eşi Tolgahan Sayışman'ın setinin ara verilmesiyle evdeki karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

Evde sık sık yemek yedikleri için formlarını koruyamamaktan korkan Abazi, “Çok film izliyoruz. Bütün gün diyet yapıyoruz ama gece tatlı krizimiz tutuyor. Diyetimiz boşa gidiyor. Zaten ben çikolata canavarıyım. Yaz öncesi kötü oldu, kilo alacağız. Şaka bir yana evde kalalım, çıkmayalım” diye konuştu.


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