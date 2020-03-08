Almeda Abazi dünyaya açılıyor!

Recep ASLAN



Geçen sene hamile olduğunu öğrenince müzik kariyerine ara vermek zorunda kalan Almeda Abazi, hayalleri için tekrardan atağa geçti. Ünlü isim, eşi Tolgahan Sayışman ile birlikte Artmutlu’daydı. İkili, Abazi’nin çıkarmaya hazırlandığı İngilizce albüm için toplantı yaptıklarını söyledi. İngilizce albüm yaparak dünya müzik piyasasına adım atmak isteyen Abazi, heyecanlı olduğunu anlattı. ‘Şampiyon’da rol alan Sayışman ise set saatlerinin uzun olmasından dolayı eşinin şikayetçi olduğunu söyledi. Abazi, “Gerçekten çok uzun sürüyor ben şikayetçiyim bu konuda. Efehan’ın şu an tam tatlı zamanları. Tolgahan kaçırdığı için üzülüyorum” dedi. Dizide boksörü canlandıran oyuncu, rolü için kilo aldığını ve gardrobunu yenilemek zorunda kaldığını ifade etti.