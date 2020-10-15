  • $7,9345
  • 9,29
  • 485.559
  • 1180.43
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güneş
  • Alişan'ın eşi Buse Varol açıkladı: Kızımıza 'Eliz' adını ben seçtim
15 Ekim 2020 Perşembe 18:55 | Son Güncelleme:

Alişan'ın eşi Buse Varol açıkladı: Kızımıza 'Eliz' adını ben seçtim

Alişan'ın eşi Buse Varol açıkladı: Kızımıza 'Eliz' adını ben seçtim

Yakın zamanda ikinci evladını kucağına almaya hazırlanan Buse Varol, önceki gün oğlu Burak ve bakıcısı ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Doğacak kızlarına 'Eliz' adını vereceklerini söyleyen Alişan'ın eşi Buse Varol,  "Kızımızın adını ben seçtim. Hem annesi, hem de isim annesi oldum" açıklamasında bulundu. Hamilelik sürecini sorunsuz ve sağlıkla geçirdiğini de sözlerine ekledi.

<p>ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'ın önünde vatandaşlar, Azerbaycan ve Türk bayraklarıyl

Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Beyaz Saray önünde destek mitingi düzenlendi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

sağlık personeli, ambulans sürüş sertifikası alabilmek eğitime tabi tutuldu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.