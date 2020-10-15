Alişan'ın eşi Buse Varol açıkladı: Kızımıza 'Eliz' adını ben seçtim

Doğacak kızlarına 'Eliz' adını vereceklerini söyleyen Alişan'ın eşi Buse Varol, "Kızımızın adını ben seçtim. Hem annesi, hem de isim annesi oldum" açıklamasında bulundu. Hamilelik sürecini sorunsuz ve sağlıkla geçirdiğini de sözlerine ekledi.