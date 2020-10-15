15 Ekim 2020 Perşembe 18:55 | Son Güncelleme:
Alişan'ın eşi Buse Varol açıkladı: Kızımıza 'Eliz' adını ben seçtim
Yakın zamanda ikinci evladını kucağına almaya hazırlanan Buse Varol, önceki gün oğlu Burak ve bakıcısı ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Doğacak kızlarına 'Eliz' adını vereceklerini söyleyen Alişan'ın eşi Buse Varol, "Kızımızın adını ben seçtim. Hem annesi, hem de isim annesi oldum" açıklamasında bulundu. Hamilelik sürecini sorunsuz ve sağlıkla geçirdiğini de sözlerine ekledi.