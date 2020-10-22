Alişan Dede üşümesin

Ordu'nun Gürgentepe İlçesi'nin Akören Mahallesi'nde yaşayan Alişan Göktepe'nin kışın sobada yakmak için kendi imkanlarıyla odun topladı. Alişan Dede'nin odunları bir gece kapısının önünden çalındı. Jandarma ekipleri odunları çalan kişileri bulmak için çalışma başlattı. Bu sırada mahalleli tarafından Alişan Göktepe'nin yaşadığı bu durum, sosyal medyada paylaşıldı.

HAKKINI YİNE DE HELAL ETTİ



Sosyal medyada Göktepe'nin mağduriyetini gören yöre sakinleri, duruma kayıtsız kalmayarak odun temin etmeye karar verdi. Birçok vatandaş tarafından tarım aracı olarak bilinen pat pata yüklenen odunlar yaşlı adama teslim edildi. Mutluluktan gözyaşı döken Alişan Dede, "Ben yine kendilerine odunlarımı helal ediyorum. Ama bunca emeklerim boşa gitti" dedi.

Alişan Dede'nin eşi Emine Göktepe, odunlarının çalınmasının ardından çok üzüldüklerini, emeklerini çalanları Allah'a havale ettiğini dile getirdi.

Mahalle muhtarı Cevat Şanlı mahallede ilk defa böyle bir olay yaşandığını ifade ederek, "Dedemizi odunsuz asla bırakmayız. Biz kendisinin her türlü sıkıntısını karşılarız" diye konuştu.