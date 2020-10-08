Alihan Aloğlu ile birliktelik yaşayan Dilan Çiçek Deniz aileye girdi

'Alev Alev' dizisiyle yeni sezonda ekranda olmaya hazırlanan Dilan Çiçek Deniz, aradığı mutluluğu cemiyet hayatının tanıdık isimlerinden Alihan Aloğlu’nda buldu. Bir süredir gözlerden uzak birliktelik yaşayan ikili, bu mutluluklarına ailelerini de dahil etti. Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam Alihan Aloğlu’nun ailesiyle tanıştı. Genç oyuncu, Kanyon’da erkek arkadaşının babası Sedat Aloğlu ve ağabeyi Selhan Aloğlu ile beraber akşam yemeği yedi.



Keyifli geçen sohbet sonrası mekandan birlikte çıkan Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Alaoğlu da böylelikle ilk kez kameralar karşısına birlikte geçti. Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen çift, özel hayatlarıyla ilgili konuşmak istemediklerini söyledi.

