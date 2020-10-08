08 Ekim 2020 Perşembe 07:00 | Son Güncelleme:
Alihan Aloğlu ile birliktelik yaşayan Dilan Çiçek Deniz aileye girdi
- RECEP ASLAN
Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu, mutluluklarına ailelerini de dahil etti. Oyuncu, erkek arkadaşının babası ve abisiyle akşam yemeğinde buluştu.
'Alev Alev' dizisiyle yeni sezonda ekranda olmaya hazırlanan Dilan Çiçek Deniz, aradığı mutluluğu cemiyet hayatının tanıdık isimlerinden Alihan Aloğlu’nda buldu. Bir süredir gözlerden uzak birliktelik yaşayan ikili, bu mutluluklarına ailelerini de dahil etti. Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam Alihan Aloğlu’nun ailesiyle tanıştı. Genç oyuncu, Kanyon’da erkek arkadaşının babası Sedat Aloğlu ve ağabeyi Selhan Aloğlu ile beraber akşam yemeği yedi.
Keyifli geçen sohbet sonrası mekandan birlikte çıkan Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Alaoğlu da böylelikle ilk kez kameralar karşısına birlikte geçti. Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen çift, özel hayatlarıyla ilgili konuşmak istemediklerini söyledi.