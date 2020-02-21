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  3. Aleyna Tilki'den Filozof Atakan'a cevap: Popülerlik zekanı görünmez kılar

Aleyna Tilki'den Filozof Atakan'a cevap: Popülerlik zekanı görünmez kılar

Aleyna Tilki'den Filozof Atakan'a cevap: Popülerlik zekanı görünmez kılar

Aleyna Tilki, Türkiye'nin 'Filozof Atakan' olarak tanıdığı Atakan Kayalar'ı kendi çocukluğuna benzeterek 'tanışmak istiyorum' dedi.

Atakan 'Rap müzik ve Aleyna Tilki dinlemiyorum' diyerek teklifi geri çevirdi.

İlk paylaşımında "Umarım anlaşılamadığın için popülarizme köle olarak atanıp harcanmazsın Atakan" diyen Aleyna Tilki, Filozof Atakan'ın cevabına sinirlenerek, 'Popülerlik çoğu zaman bilgini, zekanı, birikimini görünmez kılar. Korktuğum başına gelmiş" dedi.

AİLE BAKANLIĞI'NDAN ATAKAN AÇIKLAMASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 yaşındaki Atakan için pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Uzmanlarımız çocuğumuz ve ailesi ile görüşmüştür. Kendilerine ihtiyaçlarına göre en doğru ve sağlıklı pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlanmıştır. Çocuğumuzun, sosyal medya üzerinden saldırıya ve tehditlere maruz kalması, ailemizi derinden üzmekte ve kaygılarını artırmaktadır.


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