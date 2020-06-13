Alev savaşçıları tatbikatta

SICAK HAVALARDA YANGINLAR BAŞLADI

Hava sıcaklığının artmasıyla son günlerde Muğla ve Aydın bölgelerinde orman yangınları çıkmaya başladı. Turistik ilçeler Bodrum, Milas ve Fethiye başta olmak üzere birçok bölgede çıkan yangına, hava ve karadan müdahale ediliyor. "Alev savaşçıları" olarak bilinen orman işçileri de zorlu arazi koşullarına rağmen alevlerin yayılmaması için adeta zamanla yarışıyor.

HORTUMLARIN UZUNLUĞU 300 METRE

Eğitimlerde, ekip ruhunun oluşturulması, hızlı ve etkin müdahale amaçlanıyor. İşçilerin formlarını koruması için ödüllü yarışmalar düzenleniyor. Hortum serme ve en erken su verme yarışmasında işçilerin sürekli hızlarını artırması sağlanıyor. 300 metre yangın söndürme hortumunu en erken yere seren ve suyu arazözden hortum ucuna en kısa sürede verenler çeyrek altınla ödüllendiriliyor.

YANGINLA MÜCADELE VATAN SAVUNMASI GİBİDİR



Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, “Orman yangınlarıyla mücadele vatan savunması gibidir. Alev savaşçıları dediğimiz arkadaşlarım, büyük bir fedakarlıkla çalışıyor. Bazen uyumadan yangına müdahale eden arkadaşlarımız oluyor. Yangınlara önceki yıllarda 30 dakika olan ilk müdahale süresini 12 dakikaya indirdik. Hedefimiz 10 dakikaya inmek” dedi.