Akrep çok rahat, oğlak baskı altında

KOÇ

Kararsız davranışlar sergilemeniz, sevgilinizin size olan güvenini sarsıyor. Verdiğiniz sözlerin arkasında durmaya çalışın. Mesleğinizle ilgili size uzun vadede başarı getirecek adımları bugün atabilirsiniz. Önemli sorunlarınızın çözümünde arkadaşlarınızdan destek var.

BOĞA

İçinde bulunduğunuz ilişki sizi strese sokmuş. Bundan kurtulmak için, olumsuz düşüncelerinizden ve eski alışkanlıklarınızdan vazgeçip, eğlenmeye bakın. İşinizle ilgili kendinizi baskı altında hissediyorsunuz. Uzun zamandır beklediğiniz bir haberin gelmesiyle birlikte iş hayatınızdaki tüm sorunlar yoluna girecek.

İKİZLER

Kendi kendinize kuruntu yaptığınız bir konudan dolayı sevgilinizden gitgide uzaklaşıyorsunuz. Bu sorununuzu onunla bir kez bile konuşmayı denemediniz! İşinizle ilgili yeni fikirler üretmeli, daha çok konuşmalı ve tartışmalısınız. İşinizi yeniden yoluna koyduğunuzda daha güçlü olacağınız ufku açık işler üzerine yoğunlaşın.

YENGEÇ

Sevgilinizin üstüne bu aralar çok düşüyorsunuz. Bazen bu ilgiden ve alakadan bunalıyor. Kendi doğrularınızı ona da empoze etmeniz ilişkinizi bazı yönlerden çıkmaza sokabilir. Çalışma hayatında etrafınıza yaydığınız güven duygusu, sizi aranılan kişi yapıyor. İş yaşamınızda yeni ve parlak gelişmeler gündemde.

ASLAN

Özel hayatınızla ilgili karmaşık duygular içindesiniz. Bunun nedeni, kendinizi ve partnerinizi sorgulamanızdan kaynaklanıyor. Biraz daha rahat ve akılcı olabilirsiniz. İş ortaklarınızla yaşadığınız bir sorun, önümüzdeki günler içinde çözüme doğru yönelecek. Bazı problemleri tepkisiz kalıp zamana bırakmak yararlı olabilir.

BAŞAK

Eğer yeni bir romantik ilişkide iseniz, yeni ilişki arkadaşınızla ilgili bazı hoş olmayan gerçekler duyabilirsiniz. Bu yeni ilişkiniz nerdeyse başlamadan biteceğinden, sosyal çevrenizi genişletmeye bakın. Çalışma arkadaşlarınızla aranızdaki fikir çatışmalarını abartmayın ve anlaşma zemini yaratmaya çabalayın.



TERAZİ

Özel hayatınızda süregelen mutlu beraberliğiniz, sizin birçok konuya daha iyi konsantre olmanızı sağlıyor. Ancak eski sevgilinize karşı dikkatli olmanızda fayda var. Karşınıza çıkan iş fırsatlarını değerlendirme konusunda başarısızsınız. Olayları sağlam kafayla değerlendirip sezgileriniz yerine mantığınızla hareket etmeye çalışın.

AKREP

Sevgilinize düşünceli yaklaşımınız, mutlu bir beraberlik sağlayacak. Beklediğiniz ilgiyi siz de sevgilinize veremiyor olabilirsiniz. İş yerinde olaylara ve kişilere karşı tepkilerinizde sakin olmaya çalışın. Enerjinizi yanlış kullanmamaya özen gösterin. Elinizdeki projeleri sonuçlandırır sonuçlandırmaz yeni tekliflerle karşılaşabilirsiniz.



YAY

Ailenizin yaşlıları ile güç birliği içindesiniz. Yaşamınızı kolaylaştırmak adına başlattığınız çalışmaların size kazandıracağı prestij önemli olacak. Kalbi boş olanlar için, her an her şey olabilir. Yorgunluk çekmek istemiyorsanız vitamin alın. Soğuk algınlığına dikkat edin. Gözler için hassas bir dönem.

OĞLAK

Olayları abartmakta üstünüze yok. Bu tutumunuzla hem kendinizi hem de sevgilinizi üzmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. İşlerinizle ilgili beklenmedik iyi durumlar oluşabilir, yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Endişeli tavır takınmadan, sakin ve tutarlı davranmaya çalışın. Net kararlar vererek bu olaydan çok karlı çıkabilirsiniz.

KOVA

Gündelik sorunları duygusal yaşamınızdan uzak tutmayı başarmalısınız. Sabırsız davrandığınız bir konu, sorun haline dönüşüyor. İşlerinizde genel anlamda bir duraksama söz konusu. Bugün kendi maddi kaynaklarınızla ilgilenmeniz gerekiyor. Bu aralarda ani çıkan harcamalar yüzünden maddi durumunuzda sarsıntılar olabilir.

BALIK

Aşk hayatınızı ilgilendiren hayallerinizin ve amaçlarınızın hayata geçişi, size mucizevi bir yaşam gücü verecek. Bugün yüksek enerjinizi olumlu kullanmalı ve yapıcı konulara kanalize etmelisiniz. Yaptığınız işi sonuna kadar götürme kararlılığı ve cesareti içinde olmanız, ekonomik başarınızın başlıca dayanağı olacak.