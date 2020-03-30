Akrep anlaşmazlıklar olsa da keyifli, kova sevdiğinden hediye alacak

KOÇ

Eğer evli ya da sürekli bir ilişkiniz varsa birlikte olduğunuz kimseyle hafif bir anlaşmazlık yaşamanız olasıdır. Bu anlaşmazlık çok önemsiz bir şey olabilir fakat canınızın sıkılmasına sebep olabilir. Genel olarak dikkatsiz ve dağınık yapıda olacağınız için karşılaşabileceğiniz anlaşmazlıklara sizin tutumlarınız da sebep olabilir.



BOĞA

Bugün pahalı bir hediye almanız ya da karşı cins ilişkilerinizle ilgili olan, hiç beklemediğiniz bir gelişmeye sevinmeniz olasıdır. Dikkat edeceğiniz tek şey, gelişmelerden şımarmamak ve ayaklarınızı yere sağlam basmaktır. Kendinizi dev aynasında görürseniz bu hayallerinizden uyanmanız üzücü olabilir.



İKİZLER

Bugün karşı cinsin olumsuz davranışlarına hedef olabilirsiniz. Siz bir kadınsanız birlikte olduğunuz erkeğin bugün sizden uzakta olması ya da ihmalci tutumuyla canınızı sıkması olasıdır. Siz bir erkekseniz davranışlarınızla birlikte olduğunuz kadını kendinizden uzaklaştırabilirsiniz.



YENGEÇ

Bugün karşı cinsle yeni arkadaşlıklar kurmaya açık ve bu konularda şanslısınız. Ancak üzerinizdeki kararsız yapınız nedeniyle aşk hayatınızla ilgili fırsatları değerlendiremeyebilirsiniz. Eğer bu konuda çıkan bir fırsatın bir daha elinize geçmeyeceğini zannediyorsanız ne yapıp yapıp, gerekli girişimde bulunmalısınız.

ASLAN

Yapmayı planladığınız masrafların çok azıyla günü kapatmanız olasıdır. Pahalı hediyeler vermeye ve almaya açıksınız. Yakınlarınızın sizi sevindirecek sürprizleri olabilir ve yine aynı şekilde siz de çevrenize hoş sürprizler yapabilirsiniz. Olabilecek olan gelişmeler önümüzdeki günler için bazı planlar yapmanıza sebep olabilirler.

BAŞAK



Bugün her konuda inanılmaz derecede şanslısınız. Şansınız, karışık duygusal yapınızdan kaynaklanan hatalarınızı örtecektir. Karşınızdaki kimselere istemeyerek kırıcı davranabilir ya da olmadık şeyler söyleyebilirsiniz fakat büyük ihtimalle onlar bunu ya fark etmeyecekler ya da fazla üzerinde durmayacaklardır.



TERAZİ

Bazı planlarınızı da ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Eğer bu durum gerçekleşirse aklınız ertelediğiniz planlarınızda kalmasın çünkü yeni gireceğiniz durumlar sizin için çok daha verimli olabilirler. Karşı cins ilişkileriniz de rahat ve dinlendirici seviyededir. Birlikte olduğunuz kimsenin hoşunuza giden sürprizleri olabilir.



AKREP

Fiziksel rahatsızlıklarınız varsa onlardan kurtulabilir ve çok daha güçlü hale gelebilirsiniz. Siz bekar bir kadınsanız evlilik konusu gündeme gelebilir ve bir karara bağlanabilir. Siz bir erkekseniz kadınlara son derece çekici görünebilirsiniz. Bazı anlaşmazlıklara, yanlış anlaşılmaktan dolayı karşılaşabileceğiniz bazı zorluklara açıksınız.



YAY



Yapmayı çok istediğiniz bir konuda, sizi çekemeyen birisinin engellemesiyle karşılaşmanız olasıdır. Bu durumda planlarınızı iptal etmek zorunda kalabilirsiniz. Durum sizi fazlasıyla sinirlendirse bile kendinize hakim olursanız hem tatsızlıkların çevrenize yayılmasını önlemiş olursunuz hem de yeni bir hareket planı yapabilirsiniz.



OĞLAK



Önümüzdeki günlerle ilgili ve sizi memnun edebilecek olan bazı haberler almanız da olasıdır. Duygusal olarak son derece uyumlu ve hoş görülü yapıda olmanıza rağmen karşı cins ilişkileriniz beklediğiniz seviyede olmayabilir. Duygusal ilişkilerinizdeki vasatlık sizden değil karşınızdaki kimsenin yapısından kaynaklanmaktadır.

KOVA



Bugün çevrenizde olumsuz hayallere sahip kimseler bulunabilir. Onların her şeye olumsuz gözle bakmalarından etkilenmemeye çalışmalısınız. Eğer siz de onlara uyarsanız, gününüzü boşa geçirmiş olursunuz. Siz bir kadınsanız bir erkekten önemli bir hediye almanız ya da büyük bir iyilik görmeniz mümkündür.



BALIK

Uzak bir yerden gelen güzel bir haber ya da yine uzak bir yerden gelen sevdiğiniz bir kimse olabilir. Fiziksel olarak son derece güçlü ve hareketlisiniz. Hemen hemen her durumda çok fazla aceleci davranabilir ve bu aceleciliğinizle olmadık sakarlıklara sebep olabilirsiniz. Bugün aile büyüklerinizden gelen bir sevinç yaşayabilirsiniz.

