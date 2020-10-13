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13 Ekim 2020 Salı 18:43 | Son Güncelleme:

Akranlarla eğitim öğrenmeyi kolaylaştırıyor

Akranlarla eğitim öğrenmeyi kolaylaştırıyor

Pandemi salgını nedeniyle yeni eğitim ve öğretim yılında hibrit eğitim modeli uygulanacak.

Çocuğun okula gönderilme kararı ebeveynlere bırakıldı ancak ebeveynler de karar vermekte zorlanıyor. İlkokul çağındaki çocukların okula dönmeleri gerektiğini ifade eden uzmanlar, akran öğrenmesi modelinin öğretmenden edinilen bilgiyi destekleyeceğine ve öğrenimi kolaylaştıracağına dikkat çekiyor. Çocukların sınıf ortamında birbirleri ile daha kolay iletişime geçeceklerini söyleyen Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı Mine Elagöz Yüksel, “Böylece akran öğrenmesi dediğimiz öğrenme modeli oluşacaktır. Akran öğretimi çocuğun öğretmeninden edindiği bilgiyi destekler, öğrenmeyi kolaylaştırır” dedi.

OKUL ÇOCUĞUN SOSYAL ORTAMI

Sosyalleşmenin öğrenme kadar önemli bir olgu olduğunu söyleyen Yüksel, “Okul çocuğun sosyal ortamıdır. Arkadaşları ile görüşebileceği en önemli mekandır. Çocuklar, teneffüste oynayarak sosyalleşmeyi, problem çözmeyi, paylaşmayı, duygularını kontrol etmeyi, empatiyi deneyimliyorlar. Değişik görüşlere saygı duymayı ve barışçıl bir ortam oluşturmayı öğreniyorlar” diye konuştu.

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