Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı ortaya çıktı!
74 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı ortaya çıktı, beslenme rutinini açıkladı.
Yaşıtlarına rağmen dinç görüntüsüyle zamana meydan okuyan Pekkan, spor yapmanın yanı sıra yemesine ve içtiklerine de dikkat ediyor. Süperstar, gün içindeki beslenme rutinini şu şekilde açıkladı: “Öğlene doğru kalkıyorum. Kahvaltımı mümkünse geç yapıyorum. Bir gün yumurta yiyorsam diğer gün yemiyorum. Kırk yılda bir portakal suyu içiyorum. Akşam üzeri bir avokado yiyorum. Akşam 6-7 gibi yemek yiyip günü kapatıyorum o arada sporumu fırsatım olunca yapıyorum.”