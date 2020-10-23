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23 Ekim 2020 Cuma 18:54 | Son Güncelleme:

Aileler skolyozu kolaylıkla tespit edebilir

Aileler skolyozu kolaylıkla tespit edebilir

Skolyoz konusunda anne babaların çok dikkatli olmaları gerekir.

Skolyoz erken tanısı için çocukların aileleri tarafından çok sıkı ve düzenli kontrol edilmeleri çok önemlidir. Skolyoz tespit edildiğinde veya en küçük şüphe durumunda bile aileler çocuklarını mutlaka doktora götürmeleri gerekir. Doç. Dr. Yunus Atıcı, "Sol omuz sağ omuza göre biraz daha aşağıda veya yukarıda ise skolyoz başlangıcı olabilir. Çanak kemiğinin biri aşağıda veya yukarıda ise skolyoz başlangıcı olabilir. Meme uçları biri diğerine göre aşağıda veya yukarıda ise skolyoz başlangıcı olabilir. Her iki tarafta bel çukuru birbirine yakın eğimde değil ise skolyoz başlangıcı olabilir. Çocukların sırtına baktığımızda kaburgalarda bir tarafta daha fazla çıkıntı olduğunda skolyoz başlangıcı olabilir. Kişiye önden veya arkadan baktığımızda sağa veya sola devrik olması yine skolyoz olabileceğini bize gösterebilir" dedi.

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