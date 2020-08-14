Ahmet Selçuk İlkan'dan Zeki Müren'li Kahır Mektubu' itirafı!

Şarkıcıyı izleyenler arasında Ahmet Selçuk İlkan vardı. Ünlü söz yazarı gecede Zeki Müren ile anısını anlattı: “Zeki Müren’in kapısında bir şarkı vardır. Biz büyük bir cüretkarlık yaptık. Bütün şarkılarımız üç veya dört dakikadır biliyorsunuz. Nasıl olduysa, yarım saatlik “Kahır Mektubu” şarkısını yazdım. Ne mutlu bana ki Zeki Müren’in şu anda evinin önünde, kapısında altın harflerle bu şarkı yazıyor. Bu şarkıyı yazmasaydım gözlerim açık giderdi.”