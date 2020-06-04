Ağlatacak kadar güzel

BEDİR ACAR



7 Haziran 1987’de aramızdan ayrılan Zarifoğlu’nun Zengin Hayaller Peşinde (Beyan Yayınları) adlı denemeler kitabı masamın üzerinde.

Rastgele açtığım ilk sayfada güzel bir tevafuk…

Birkaç gün önce TRT’nin 1980’lerde çektiği önemli dizilerden ve yönetmenlerinden (Yücel Çakmaklı, Mesut Uçakan, Salih Diriklik) bahsetmiştim.

Cahit Zarifoğlu da andığım kitabında 1970’li yıllarda TRT için çekilen yerli yapımlardan bahsediyor.

Benim yazıda ele aldığım zaman dilimini bir 10 yıl öncesine götürüyor.

Zarifoğlu’nun satırlarından anlıyoruz ki Tuncay Öztürk’ün çektiği (Aralık 1976) ‘Süleymaniye’de Bayram Sabahı’ çok beğenilmiş.

Zarifoğlu’na göre Öztürk, Yahya Kemal’in şiirini incitmeden filme aktarmış.

Gürbüz Azak da, film için Tercüman gazetesinde bir yazı kaleme almış.

Azak, ‘’Yahya Kemal’in Süleymaniye’de Bayram Sabahı isimli büyük şiirini TRT’de bir program halinde seyrettik ve dinledik… Gözyaşlarıyla… Çünkü ağlatacak kadar güzeldi. Motifler, imajlar, nükteler, hele hele kamera, inanmış bir gözden sızan bir damla yaş kadar derin ve zarif idi.’’ diye yazmış.

Azak’ın ‘İnanmış bir gözden sızan bir damla yaş kadar derin ve zarif’ ifadesine bayıldım.

TRT’de o yıllarda (70’lerin ikinci yarısı/Necip Fazıl’ın Bir Adam Yaratmak’ı dahil) peş peşe yerli yapımlar ekrana gelmiş.

Bunlar arasında 5 Mayıs 1977’de gösterilen Rasim Özdenören eseri Çok Sesli Bir Ölüm (Yönetmen Yücel Çakmaklı-Tuncay Öztürk) basında epey tartışılmış.

Film, Uluslararası Çekoslovakya Altın Prag TV Filmleri yarışmasında jüri özel ödülü almış.

Size şaşırmayacağınız bir şey söyleyeyim; bu ödüllü film hakkında, sol basında, tek yanlı ve kasıtlı yanlışlarla dolu yorumlara yer verilmiş.

Bu yorumlara rahmetli Cahit Zarifoğlu şu cümlelerle mukabelede bulunmuş: Yurdumuz şartlandırılmış istikametlere, hiçbir entelektüel direnç göstermeyen sığ zihinlere değil, dört dörtlük aydınlara muhtaçtır.

Anlayana sivri sinek saz…

ZARİFOĞLU YEDİ İKLİM VE MUHİT’TE



Bu dik duruşlu zarif ve kudretli şairi, Cahit Zarifoğlu’nu daha yakından tanımak isteyenler için bu ayki Yedi İklim ve Muhit dergileri son derece bereketli işlere imza attılar.

Her iki dergimiz de vefatının 33. sene-i devriyesinde Cahit Zarifoğlu’nu dosya ve kapak konusu olarak ele aldılar.

Muhit’teki dosya, ilk kez yayınlanan ve edebiyat tarihine ışık tutacak belgelere ev sahipliği yapıyor.

Mesela Zarifoğlu'nun Dörtyaprak Edebiyat Dergisi, Eskiz Defteri ve kurmayı düşündüğü Be Yayınevi belgelerine yer veriliyor.

Şairin vefatından 35 gün önce yayınladığı ancak eserlerinde yer almayan "İşkence" şiiri de dergide gün yüzüne çıkıyor.

Genel Yayın Yönetmenliğini Ali Haydar Haksal'ın üstlendiği kültür, sanat ve edebiyat dergisi "Yedi İklim" de bu ay Cahit Zarifoğlu'nu dosya konusu olarak ele aldı.

Derginin en güzel sürprizlerinden biri de Zarifoğlu'nun Nabi Avcı ile Mavera dergisinin İstanbul dağıtım sorumlusu Nevzat Çeviker'e yazdığı mektupların ilk kez yayımlanıyor olması.

Korona sürecinde arşivini inceleyen Nabi Avcı'nın bulduğu Zarifoğlu imzalı mektuplar, 1979 ve 1981'de kaleme alınmış.

Her iki dergide dolu dolu bir Cahit Zarifoğlu okuması yapmak mümkün.

Bu arada 1 - 7 Haziran tarihleri arası Fatih Kız Anadolu İHL tarafından Cahit Zarifoğlu Haftası ilan edildi.

Hafta kapsamında her akşam saat 21.00’de Zarifoğlu ile ilgili çalışmaları bulunan bir yazarla sohbet programları yapılıyor.

6 – 7 Haziran tarihlerinde ise okul öğrencileri tarafından Cahit Zarifoğlu Öğrenci Sempozyumu yapılacak.

Etkinliklerin youtube, instagram ve twitter sosyal medya hesapları şu şekilde:

Youtube: Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lises.i

İnstagram: fatihkizanadoluihl

Twitter: FATHFATHKIZANA1

Güzel insanlar unutulmuyor…

Cahit Zarifoğlu güzel dostluklar biriktirip, anılar, eserler bırakmış geriye…

Ağlatacak kadar güzel, temiz ve mümince…