Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,1075
  • 7,7072
  • 392.531
  • 98398.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Ağız kokusuna karşı! İftarda yeşil çay, sahurda soğuk süt için

Ağız kokusuna karşı! İftarda yeşil çay, sahurda soğuk süt için

Ağız kokusuna karşı! İftarda yeşil çay, sahurda soğuk süt için

Ramazan ayında uzun oruç sürecinin, ağızda kuruluğa ve ister istemez ağız kokusuna yol açtığını, bunun da tüketilecek bitkilerle önüne geçilebilir.

Ramazan ayında uzun oruç sürecinin, ağızda kuruluğa ve ister istemez ağız kokusuna yol açtığını, bunun da tüketilecek bitkilerle önüne geçilebileceğini belirten Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Maydanoz, nane, zencefil, dereotu, adaçayı, tarçın, yeşil çay, okaliptus, kakule, kişniş de ağız kokusuna iyi gelir. Kimi çiğ şekilde çiğnendiğinde, kimisi de çay şeklinde demlenip içildiğinde ağız kokusunun önüne geçer. Sahurda bir bardak soğuk süt içilmesi de kokuyu azaltır” dedi.

GARGARALAR KURULUK YAPAR

Kökdemir, “Gargaralar, ağız kuruluğunu artırır. Dişleri fırçalamayıp sadece gargarayla diş üzerindeki plağı uzaklaştırmaya çalışmak yanlıştır. Daha fazla ağız kokusuna neden olunur. Oruçluyken su yutmamak şartıyla gün içinde ağzın çalkalanması bakterileri ve kokuyu azaltır” diye uyardı.  


Patara Antik Kenti'nde bulunan yazıt heyecanlandırdı

Patara Antik Kenti'nde bulunan yazıt heyecanlandırdı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Filyasyon ekipleri nasıl çalışıyor?

Türk-Rus 9. ortak devriyesi gerçekleşti