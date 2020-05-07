Ağız kokusuna karşı! İftarda yeşil çay, sahurda soğuk süt için

Ramazan ayında uzun oruç sürecinin, ağızda kuruluğa ve ister istemez ağız kokusuna yol açtığını, bunun da tüketilecek bitkilerle önüne geçilebileceğini belirten Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Maydanoz, nane, zencefil, dereotu, adaçayı, tarçın, yeşil çay, okaliptus, kakule, kişniş de ağız kokusuna iyi gelir. Kimi çiğ şekilde çiğnendiğinde, kimisi de çay şeklinde demlenip içildiğinde ağız kokusunun önüne geçer. Sahurda bir bardak soğuk süt içilmesi de kokuyu azaltır” dedi.

GARGARALAR KURULUK YAPAR



Kökdemir, “Gargaralar, ağız kuruluğunu artırır. Dişleri fırçalamayıp sadece gargarayla diş üzerindeki plağı uzaklaştırmaya çalışmak yanlıştır. Daha fazla ağız kokusuna neden olunur. Oruçluyken su yutmamak şartıyla gün içinde ağzın çalkalanması bakterileri ve kokuyu azaltır” diye uyardı.