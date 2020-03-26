'Ağaçta asılıp sallanmak hobim'

HAREKET EDERKEN, MARŞLAR SÖYLÜYOR



Bu dedeyi kimse durduramıyor... Ağaca baş aşağı asılarak spor yapan İbrahim dede görenleri şoke ediyor. Adana'da yaşayan 66 yaşındaki İbrahim Cebeci, 45 yaşından bu yana bacaklarıyla ağaca baş aşağı asılarak marşlar söyleyip spor yaparak zinde kalıyor. Sosyal medyada fenomen olan İbrahim Dede hikayesini anlattı.

Yerinde duramayan İbrahim Cebeci, "Ben ilerleyen yaşıma rağmen her gün bu sporu yapıyorum. Özel bir beslenme yöntemim yok. Allah ne verdiyse yiyorum" dedi.

METEHAN'IN ASKERLERİNE YAPTIRDIĞI SPOR



Cebeci'nin hayatı trafik kazası sonucu bacağına platin takılmasıyla değişti. Cebeci gördüğü rüyadan sonra sağlığına kavuşmak için ağaca ters asılıp tek bacağı ile tutunarak spora başladı. Kendisini 16 yaşında hissettiğini söyleyen Cebeci, "Bu Metehan'ın askerlerine yaptırdığı spor. Bunu yapana bir şey olmaz" dedi.