Ağaç işleyerek acılarını unuttu

Acılarını hafifletmek için sarmaşık dallarıyla figürler yapmaya başlayan Ayhan, zaman içerisinde incir, kızılağaç ve defne dallarıyla masa ve sandalyeler de üretti.

Kafe ve restoranlardan sipariş de alan 66 yaşındaki Ayhan, ‘Hayal gücümü ağaçlara işliyorum. Bu sayede hem acılarımı hem de hastalığımı düşünmeye vaktim olmadı. Şimdiye kadar 7 bin tane eser ortaya çıkarttım. Hemen hepsini de sattım’ diye konuştu.