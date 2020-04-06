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  3. Ağaç işleyerek acılarını unuttu

Ağaç işleyerek acılarını unuttu

Ağaç işleyerek acılarını unuttu

Düzce Akçakoca'da yaşayan Parkinson hastası Nafi Ayhan, 8 yıl önce trafik kazasında kızını kaybetti.

Acılarını hafifletmek için sarmaşık dallarıyla figürler yapmaya başlayan Ayhan, zaman içerisinde incir, kızılağaç ve defne dallarıyla masa ve sandalyeler de üretti.

Kafe ve restoranlardan sipariş de alan 66 yaşındaki Ayhan, ‘Hayal gücümü ağaçlara işliyorum. Bu sayede hem acılarımı hem de hastalığımı düşünmeye vaktim olmadı. Şimdiye kadar 7 bin tane eser ortaya çıkarttım. Hemen hepsini de sattım’ diye konuştu.


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