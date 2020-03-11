AFT zayıflayan bağışıklığın sinyali
Hastalıklara karşı dirençli olabilmek için bağışıklık sisteminin “alarm” sinyallerini bilmek ve geç olmadan önlem almak şart.
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, “Ağız içi ve dil üzerinde, ağrılı, ortası beyaz lezyonlar şeklinde kendini gösteren aftlar yılda 4 kezden fazla ortaya çıkarsa bu durum bağışıklığın zayıfladığına işaret ediyor. Pamukçuk denilen kandida cinsi mantar ağız kanalından yemek borusuna, mideden bağırsaklara kadar her yerde oluşabiliyor” diyor.