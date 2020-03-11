AFT zayıflayan bağışıklığın sinyali

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, “Ağız içi ve dil üzerinde, ağrılı, ortası beyaz lezyonlar şeklinde kendini gösteren aftlar yılda 4 kezden fazla ortaya çıkarsa bu durum bağışıklığın zayıfladığına işaret ediyor. Pamukçuk denilen kandida cinsi mantar ağız kanalından yemek borusuna, mideden bağırsaklara kadar her yerde oluşabiliyor” diyor.