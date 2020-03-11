Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1416
  • 6,9753
  • 326.845
  • 101063
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. AFT zayıflayan bağışıklığın sinyali

AFT zayıflayan bağışıklığın sinyali

AFT zayıflayan bağışıklığın sinyali

Hastalıklara karşı dirençli olabilmek için bağışıklık sisteminin “alarm” sinyallerini bilmek ve geç olmadan önlem almak şart.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, “Ağız içi ve dil üzerinde, ağrılı, ortası beyaz lezyonlar şeklinde kendini gösteren aftlar yılda 4 kezden fazla ortaya çıkarsa bu durum bağışıklığın zayıfladığına işaret ediyor. Pamukçuk denilen kandida cinsi mantar ağız kanalından yemek borusuna, mideden bağırsaklara kadar her yerde oluşabiliyor” diyor. 


Taksim'de tacize uğradığını iddia eden genç kız sinir krizi geçirdi

Taksim'de tacize uğradığını iddia eden genç kız sinir krizi geçirdi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Dağların aslanları, ''dosta güven, düşmana korku'' veriyor

Koronavirüs, sporu da vurdu