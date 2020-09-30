30 Eylül 2020 Çarşamba 18:33 | Son Güncelleme:
Afrodit lakaplı Banu Alkan göz kapağı estetiği ameliyatı oldu! 'Estetiksiz tek starım'
Banu Alkan, göz kapağı estetiği ameliyatı oldu.
Banu Alkan, göz kapağı estetiği ameliyatı oldu. Şimdiye kadar hiç estetik operasyon yaptırmayan ve bir süre daha bıçak altına yatmayı da düşünmediğini belirten Afrodit, “Türkiye’deki tek estetiksiz starım. İnşallah da lazım olmaz. Ama olursa buradayım. Bakışların daha etkili, daha tesirli olma fikrine bayıldım. Gözlerim çok kıymetlidir. Hayat bu her şey olabilir, tedbirimizi alalım...” dedi.