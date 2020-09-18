Afrika'nın masum yüzleri

İstanbul Ticaret Odası tarafından yayınlanan kitap, 15 yıldır Afrika'da temiz su kuyuları açan, ilaç ve gıda götüren, bünyesinde görev yapan doktorlarla hasta insanları tedavi eden Gönüllüler Derneği’nin katkılarıyla hazırlandı.

Kitapta yer alan fotoğraflar, Afrika'ya umut olan Türk doktorların düşünceleriyle birlikte sunuluyor.

“Afrika Masumiyet” kitabında yardımlar geldikten sonra insanların değişen yaşam koşullarının fotoğrafları yer alıyor.

Türkçe, İngilizce ve Fransızca kaleme alınan kitap, fotoğrafseverleri Nijer'de çekilmiş 250'den fazla fotoğraf eşliğinde Afrika keşfine çıkarıyor.

KARAGÖZÜM İKİ GÖZÜM



İstanbul Beyoğlu’ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat’ın birinci katında bulunan Yapı Kredi Müzesi kültürel mirasımızın önemli unsurlarından biri olan Karagöz-Hacivat sergisine ev sahipliği yapıyor.

Geleneksel Türk Gölge Tiyatrosu’nun önemli temsilcilerinden Ragıp Tuğtekin’in Yapı Kredi Müzesi Koleksiyonu’nda yer alan orijinal tasvirlerinin, karagöz sanatına hayat veren üstatların ve günümüz karagöz sanatçılarının tasvirlerinin yer aldığı sergi, 15 Eylül’de başladı ve 21 Şubat 2021’e kadar devam edecek.

Sergide 20’den fazla karagöz sanatçısının 350 tasviri, dünya gölge tiyatrosu içerisinde karagöz oyunlarının yeri, dünyada karagöz oyunlarının nerelerde oynatıldığı, gerçeküstü figürlerin ve halk efsanelerinin karagöz tasvirlerine yansımaları, günümüz karagöz sanatçıları gibi tematik başlıklar altında ele alınıyor.

HİKÂYE ÇİN’DE GEÇİYOR



İstanbul Modern Sinema Çin sinemasının en güncel filmlerinden bir seçki sunuyor sinemaseverlere.

Bu yıl ikincisi gerçekleşen seçkideki filmler, Çin toplumunun içinden geçtiği güncel sosyo-ekonomik dönüşümü farklı konu ve karakterler yoluyla işlerken, bir yandan dünya sinemasında yerini gittikçe büyüten Çin sinemasının yeni türlerdeki açılımlarını da yansıtıyor.

Dün başlayan “Hikâye Çin’de Geçiyor” başlıklı program, 27 Eylül’e kadar İstanbul Modern Sinema’da izleyiciyle buluşuyor.

İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ BAŞLIYOR



48. İstanbul Müzik Festivali, bugün çevrim içi başlıyor. Festivalin açılış konserinde Tekfen Filarmoni Orkestrası sahne alacak.

“Beethoven'ın Aydınlık Dünyası” temasıyla gerçekleşecek festivalin açılış konseri, İKSV (İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı) YouTube kanalında ve “online.iksv.org/muzik” adresinde ücretsiz yayımlanacak. Festival kapsamındaki 20 konserin tümüne festivalin dijital platformu

online.iksv.org/muzik adresinden erişmek mümkün olacak.