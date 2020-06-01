Afili Aşk dizisinin Kerem'i Çağlar Ertuğrul ve sevgilisi Kayla Manukyan'ın aşkını karantina bitirdi

Karantina döneminde ünlü bir çift daha ilişkisine noktayı koydu. En son rol aldığı 'Afili Aşk' dizisinde canlandırdığı Kerem karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Çağlar Ertuğrul, artık bekar.

Ünlü ismin, 3 yıldır birlikte olduğu Kayla Manukyan'dan ayrıldığı iddia edildi. Evlilik haberleri beklenirken ayrılık iddialarıyla hayranlarını üzen Çağlar Ertuğrul, kız arkadaşıyla birlikte yaşadığı evden taşındı. Yakışıklı oyuncunun İzmir’de ikamet eden ailesinin yanına gittiği öğrenildi. Bir süre İzmir’de kalacak olan Çağlar Ertuğrul'un yakın bir zamanda ortak evlerini kapamak üzere geri döneceği de kulislerde konuşulmaya başlandı. Ertuğrul, evlilik sorularına ‘O konuyu açmayın’ yanıtını vermişti.