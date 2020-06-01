Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8181
  • 7,5818
  • 381.086
  • 107266
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Afili Aşk dizisinin Kerem'i Çağlar Ertuğrul ve sevgilisi Kayla Manukyan'ın aşkını karantina bitirdi
01 Haziran 2020 Pazartesi 18:40 | Son Güncelleme:

Afili Aşk dizisinin Kerem'i Çağlar Ertuğrul ve sevgilisi Kayla Manukyan'ın aşkını karantina bitirdi

Afili Aşk dizisinin Kerem'i Çağlar Ertuğrul ve sevgilisi Kayla Manukyan'ın aşkını karantina bitirdi

Oyuncu Çağlar Ertuğrul, pandemi dönemini birlikte geçirdiği 3 yıllık sevgilisi Kayla Manukyan'dan ayrıldı. Çağlar, İzmir'deki ailesinin yanına gitti.

Karantina döneminde ünlü bir çift daha ilişkisine noktayı koydu. En son rol aldığı 'Afili Aşk' dizisinde canlandırdığı Kerem karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Çağlar Ertuğrul, artık bekar. 

Ünlü ismin, 3 yıldır birlikte olduğu Kayla Manukyan'dan ayrıldığı iddia edildi. Evlilik haberleri beklenirken ayrılık iddialarıyla hayranlarını üzen Çağlar Ertuğrul, kız arkadaşıyla birlikte yaşadığı evden taşındı. Yakışıklı oyuncunun İzmir’de ikamet eden ailesinin yanına gittiği öğrenildi. Bir süre İzmir’de kalacak olan Çağlar Ertuğrul'un yakın bir zamanda ortak evlerini kapamak üzere geri döneceği de kulislerde konuşulmaya başlandı. Ertuğrul, evlilik sorularına ‘O konuyu açmayın’ yanıtını vermişti.


Barış Çakan'ı öldürdükleri iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Rum yönetimine tepki: Failleri bir an evvel bulun
Tarih gecikince Vali küplere bindi... ‘İnsanların yüzüne bakamam‘
MEB'den özel okul kararı! Tarih açıklandı
CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç'la ilgili flaş gelişme!
ABD'deki protestolarda Türk üniversiteleri de yağmalandı

ABD'deki protestolarda Türk üniversiteleri de yağmalandı

Fransız kazlarıyla çiftlik kurdu, siparişlere yetişemiyor

Fransız kazlarıyla çiftlik kurdu, siparişlere yetişemiyor

Yüz şekline göre allık sürmenin püf noktaları

Yüz şekline göre allık sürmenin püf noktaları

Ceyda Ateş anne oluyor! Bebeğinin cinsiyetini de açıkladı

Ceyda Ateş anne oluyor! Bebeğinin cinsiyetini de açıkladı