Adı burada yaşayacak

İdlib'de, şehit olan askerlerden Piyade Teğmen Bayram Olgun'un (26) doğup, büyüdüğü mahallesine kütüphane yapılmasını istediği ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen Selçuklu Belediyesi öncülüğünde Tepekent Mahallesi'nde şehidin adının verildiği bir kütüphane kuruldu. Yaklaşık 10 bin kitabın olduğu kütüphane için Türkiye ve dünyanın birçok yerinden kitap gönderildi.

Kütüphanenin açılışında konuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Az önce okulumuza kahraman şehidimizin adını verdik. Yine aynı şekilde şehidimizin 3 yıl önceki kütüphane dileğini yerine getirdik. Tepekent’imizin pırıl pırıl evlatları bu binaya her girdiklerinde kitaplarını okurken, derslerini çalışırlarken, şehidimizin adını görecekler bunu hiçbir zaman unutmayacaklar" dedi.