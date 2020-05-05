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  3. Adanalılar uçurtmadan vazgeçemiyor

Adanalılar uçurtmadan vazgeçemiyor

Adanalılar uçurtmadan vazgeçemiyor

Bir kişi parkta uçurtma uçururken yakalandı. Polisi görünce ‘uçurtma benim değil havadan önüme düştü' dedi ceza yemekten kurtulamadı.

Koronavirüs salgınıyla birlikte evlerine kapanan Adanalı vatandaşlar, 'sıkıldıkları' gerekçesiyle evlerinin çatılarından uçurtma uçurmaya başladı. Elektrik kesintilerine neden olunca 30 Nisan’dan itibaren uçurtma uçurmak yasaklandı. Polis bu tarihten sonra mahalle sokak gezerek megafonla uçurtma uçurmanın yasak olduğunu bildirip uçuranlara da 392 lira para cezası kesti. Buna rağmen uçurtma sevdası devam edince bu kez de drone kullanıldı. Damlarda yasağı delen vatandaşlara ceza uygulandı.


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