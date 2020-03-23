Adalar'da hırsızlık halkı bunalttı... Mimoza alarmı

AĞAÇLARA BÜYÜK ZARAR VERİYORLAR



Mimoza hırsızlığı artınca gelen şikayetler üzerine Adalar Kaymakamlığı ve Adalar Belediyesi açıklama yaptı. Uyarılara rağmen mimoza ağaçlarına zarar verenler hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanacağını duyurdu. Büyükada Maden Mahallesi Muhtarı Rafet Garip, “Genellikle geceleri geliyorlar. Evlerin bahçelerine girerek mimozaları yoluyor ve ağaçlara büyük zararlar veriyorlar” dedi.

GÖNÜLLÜLER PLATFORM OLUŞTURDU



Hırsızların gece çaldıkları mimozaları motorlarla taşıdıklarını belirten Rafet Garip, emniyetin bu konuda sıkı tedbirler aldığın söyledi. Ada sakinleri, dalları kırılarak satılan mimoza ağaçlarını korumak için bir platform oluşturdu. Gönüllüler, kendi imkanlarıyla üzerinde “Bırak dalında kalsın”, “Mimoza vazoda size küser, oysa dalında herkese gülümser” sloganları bulunan bilgilendirme broşürleri hazırladı.

KARANFİL VE LEYLAKLARI KURUTTULAR



Muhtar Rafet Garip, Ada’da 40-50 yıl önce var olan karanfillerin ve leylakların yanlış toplanıp zarar verildiği için artık kalmadığını söyledi. Rafet Garip “Türkiye’de başka yerde olmayan bir karanfildi, kokusu çok iyiydi ve her bahçemizde de leylaklar vardı. Şu anda hiçbir bahçemizde leylaklarımız ve karanfillerimiz kalmadı. Şimdi hiç olmazsa mimozalarımıza sahip çıkalım” diye konuştu.

Bahçıvan İrfan Aknarcı “Ada’dan mimoza toplayanlar doğayı bozuyor, kırıp götürüyor ve satıyorlar. Mimoza eğer güzel şekilde budanırsa daha güzel açar. Makasla, kırmadan kesmek lazım. Yanlış kesim her zaman zarar verir” diyor.