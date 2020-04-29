Acun Ilıcalı'nın Survivor'daki 'ödül villası' Marc Anthony'in

Survıvor 2020 yarışmasında iki kez yarışmacılara ödül olarak sunulan Dominik'teki malikanenin sahibi belli oldu! Acun Ilıcalı, malikanenin sahibini açıklamaktan kaçınsa da çok konuşulan evin bir dönem Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü sanatçı Marc Anthony’nin olduğu ortaya çıktı.

300 metre uzunluğunda havuzu ve su kaydırağı bulunan malikane, yatak odalarındaki jakuzileriyle hem yarışmacıların hem de seyircinin büyük ilgisini çekti.

Etrafı orman ve nehirle çevrili olan evde, sinema salonundan, spor odasına kadar pek çok lüks ayrıntı da yer alıyor.

ELENEN İSİM GİZEM



Survivor adasına önceki gün Gönüller takımındaki Gizem veda etti. Yarışmacının sıkı bir takipçisi olan Demet Akalın ise “As bayrakları Yarabbi şükür” yazarak mutluluğunu dile getirdi.