26 Mayıs 2020 Salı 19:06 | Son Güncelleme:
Acun Ilıcalı'dan Instagram'dan Survivor yarışmacılarıyla 3 milyon kişilik rekor!
Acun Ilıcalı'nın, Instagram'dan Survivor yarışmacılarıyla yaptığı canlı yayını, 3 milyon kişi izledi.
Bu sayıyla dünya rekoru kıran Ilıcalı, böyle bir şeyin olacağını beklemediğini söyledi. Yapımcı, “Bu rekordan önce de 1 milyon rekorunu kırdık ama yanlışlıkla kırdık. Yani 1 milyon Türkiye rekoruymuş. Ben 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum. 2.5 milyon oluruz diyordum. 3 milyon bana da sürpriz oldu. Gurur verici bir tablo diyebilirim” diye konuştu.