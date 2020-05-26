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  3. Acun Ilıcalı'dan Instagram'dan Survivor yarışmacılarıyla 3 milyon kişilik rekor!
26 Mayıs 2020 Salı 19:06 | Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı'dan Instagram'dan Survivor yarışmacılarıyla 3 milyon kişilik rekor!

Acun Ilıcalı'dan Instagram'dan Survivor yarışmacılarıyla 3 milyon kişilik rekor!

Acun Ilıcalı'nın, Instagram'dan Survivor yarışmacılarıyla yaptığı canlı yayını, 3 milyon kişi izledi.

Bu sayıyla dünya rekoru kıran Ilıcalı, böyle bir şeyin olacağını beklemediğini söyledi. Yapımcı, “Bu rekordan önce de 1 milyon rekorunu kırdık ama yanlışlıkla kırdık. Yani 1 milyon Türkiye rekoruymuş. Ben 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum. 2.5 milyon oluruz diyordum. 3 milyon bana da sürpriz oldu. Gurur verici bir tablo diyebilirim” diye konuştu.


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