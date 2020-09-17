Açlığınızın nedeni uykusuzluk olabilir

Kilo verme sürecinde uyku düzeninize de çok dikkat etmelisiniz. Günde en az 7-8 saat uyumaya özen gösterin. Çünkü yetersiz uyku iştah uyarıcı hormon olan ghrelin seviyesini arttırır ve bu da aç hissetmenize neden olur. Bunun yanı sıra egzersiz düzeyinizi arttırmaya, haftada en azından 5 saat yürüyüş yapmaya özen gösterin. Uyku düzeninin önemli bir ayrıntı olduğunu söyleyen Diyetisten İrem İmrağ, bu dönemde yulaflı kahvaltıların tercih edilebileceğini belirtiyor. Porsiyonları küçültmenin, yemekleri olabildiğince çok çiğneyerek yavaş tüketmenin kilo kaybına yardımcı olacağını anlatan Dyt. İrem İmrağ, şöyle devam ediyor: “Kızartma, hamur işi, bol yağlı yiyecekler, paketli ürünler ve rafine şeker içeren gıdalardan uzak durun. Günde 3 porsiyon sebze tüketmeye çalışın. Birçoğumuz meyveyi çok seviyor ve o yüzden miktarını kaçırabiliyoruz. Günde 2 porsiyon meyve tüketimini geçmemeye çalışın. Akşam yemeğinizi geç saatlere bırakmayın. Günde en az 2-2.5 litre su içmeye özen gösterin. Tüketmeniz gereken su miktarını şöyle hesaplayabilirsiniz; kilo başına günlük en az 30 ml su içmelisiniz.”

