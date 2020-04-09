Açalya Samyeli Danoğlu: Bu süreç hepimizi yavaşlatsın

Salgına karşı #evdekal çağırısının altını çizen 2012 Türkiye güzeli ünlü model, “Sanki hep genç ve sağlıklı kalacakmışız gibi yaşıyoruz. Umuyorum ki bu süreç hepimizi biraz olsun yavaşlatır. Sanki son yıllarda her şeyi daha hızlı ve daha hoyratça yaşamaya ve tüketmeye başladık. Umarım gezegenimizle ve insanlarla yüzeysel değil, daha derin ve daha güzel ilişkiler kurarız” dedi.

İşadamı Erman Ademoğlu ile evli olan Açalya Samyeli Danoğlu'nun Fettah Baran adlı bir oğlu var.