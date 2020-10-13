  • $7,9214
  • 9,3007
  • 481.661
  • 1174.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güneş
  • ABD'li sosyal medya fenomeni Sheyenne Shea: Türk erkeklerinin tacizinden bıktım
13 Ekim 2020 Salı 19:35 | Son Güncelleme:

ABD'li sosyal medya fenomeni Sheyenne Shea: Türk erkeklerinin tacizinden bıktım

ABD'li sosyal medya fenomeni Sheyenne Shea: Türk erkeklerinin tacizinden bıktım

ABD'li sosyal medya fenomeni Sheyenne Shea, Türk erkeklerinin tacizine uğradığını açıkladı.

Türk erkeklerinin tacizine uğradığını açıkladı. Yaşadığı rahatsızlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak sosyal medya hesabında yayımlayan ABD'li sosyal medya fenomeni Sheyenne Shea, ‘’ Bu konuya son kez değineceğim. Türkiye'ye karşı bir nefretim yok ama tacizlerden bıktım, usandım. Aylardır Türk erkekleri tarafından ölüm tehditleri ve fazlasını içeren mesajlar alıyorum. Lütfen beni rahat bırakın ve kişisel alanıma saygı duyun. Sevginizi böyle belli edebilirsiniz. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

<p>Irak hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında 9 Ekim'de imzalanan Sincar anlaşmas

Sincar anlaşmasına rağmen çekilmediler: Terör örgütü PKK'nın kampları görüntülendi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bu besinleri sakın birlikte tüketmeyin

Kolombiya'da koronavirüsten korunmak için yeni tip maske üretildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.