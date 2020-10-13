ABD'li sosyal medya fenomeni Sheyenne Shea: Türk erkeklerinin tacizinden bıktım

Türk erkeklerinin tacizine uğradığını açıkladı. Yaşadığı rahatsızlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak sosyal medya hesabında yayımlayan ABD'li sosyal medya fenomeni Sheyenne Shea, ‘’ Bu konuya son kez değineceğim. Türkiye'ye karşı bir nefretim yok ama tacizlerden bıktım, usandım. Aylardır Türk erkekleri tarafından ölüm tehditleri ve fazlasını içeren mesajlar alıyorum. Lütfen beni rahat bırakın ve kişisel alanıma saygı duyun. Sevginizi böyle belli edebilirsiniz. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.