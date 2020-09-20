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  • 8 yıl sonra fatura şoku! Aboneliği devretmeyi sakın unutmayın!
20 Eylül 2020 Pazar 22:57 | Son Güncelleme:

8 yıl sonra fatura şoku! Aboneliği devretmeyi sakın unutmayın!

8 yıl sonra fatura şoku! Aboneliği devretmeyi sakın unutmayın!

Bursa'da işyeri olarak kullandığı dükkânı devredip emekliliğe ayrılan esnaf O.K, elektrik aboneliğini devretmediği için 8 sene sonra hayatının şokunu yaşadı.

Elektrik dağıtım şirketi, ödenmemiş faturaları tahsil etmek için Ö.K’yi icraya verdi. Ticaret Mahkemesi O.K’yi haklı buldu. Ancak Yargıtay 3. Hukuk Dâiresi, emsâl bir karara imza atarak "Borcu hem Ö.K. hem de dükkanı kullananlar ödemelidir” dedi.

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