8 yıl sonra fatura şoku! Aboneliği devretmeyi sakın unutmayın!

Elektrik dağıtım şirketi, ödenmemiş faturaları tahsil etmek için Ö.K’yi icraya verdi. Ticaret Mahkemesi O.K’yi haklı buldu. Ancak Yargıtay 3. Hukuk Dâiresi, emsâl bir karara imza atarak "Borcu hem Ö.K. hem de dükkanı kullananlar ödemelidir” dedi.