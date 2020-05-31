8 kiloluk dev horozlara alıcı yağıyor

Akta, normallerinin 3 katı büyüklüğe sahip olan horoz ve tavuklarını 3 bin liradan satıyor. Yumurtalarının tanesi ise 20 TL'den alıcı buluyor. Yumurta satışı için 15 gün öncesinden sipariş aldığını belirten Akta, “Horozlarım boyut olarak 70 santime kadar uzuyorlar. Ağırlıkları da 8 kilo” dedi.