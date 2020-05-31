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  3. 8 kiloluk dev horozlara alıcı yağıyor
31 Mayıs 2020 Pazar 22:13 | Son Güncelleme:

8 kiloluk dev horozlara alıcı yağıyor

8 kiloluk dev horozlara alıcı yağıyor

Sivas'ta yaşayan 25 yaşındaki Emre Akta, 2 yıl önce internetten görüp merak sardığı Brahma cinsi süs tavukları ve horozlarını bahçesinde beslemeye başladı.

Akta, normallerinin 3 katı büyüklüğe sahip olan horoz ve tavuklarını 3 bin liradan satıyor. Yumurtalarının tanesi ise 20 TL'den alıcı buluyor. Yumurta satışı için 15 gün öncesinden sipariş aldığını belirten Akta, “Horozlarım boyut olarak 70 santime kadar uzuyorlar. Ağırlıkları da 8 kilo” dedi.


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