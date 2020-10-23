8. Boğaziçi Film Festivali bugün başladı

Kısa sürede İstanbul’un en önemli uluslar arası sinema etkinliklerinden biri haline gelen festival 23-30 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Ulusal Uzun Metraj film yarışmasında jüri başkanlığını yazar Tarık Tufan’ın yaptığı festivalde 10 film «Altın Yunus Ödülü» için yarışacak.

Film gösterimlerinin fiziki olarak Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında gerçekleşeceği 8. Boğaziçi Film Festivali, 30 ülkeden 60 filmlik bir programı seyircisiyle buluşturacak.

Festival biletleri gündüz seansları (13.00 ve 15.30) için 10 TL, akşam seansları (18.00 ve 21.00) için 15 TL olarak belirlendi. Festivalin yarışmalı kategorilerinde yer alan kısa film gösterimleri ise 5 TL olarak belirlendi.

Festivalin 23 Ekim’deki (bu akşam) açılış filmi ise Majid Majidi'nin dünya prömiyerini 77. Venedik Film Festivali Ana Yarışma bölümünde gerçekleştiren “Sun Children” olacak.

ULUSAL YARIŞMA FİLMLERİ:



• Flaşbellek/Derviş Zaim,

• Gelincik/Orçun Benli

• Gölgeler İçinde/Erdem Tepegöz

• Kodokushi/Ensar Altay

• Koku/Barış Gördağ-Yasin Çetin

• Kumbara/Ferit Karol

• Mavzer/Fatih Özcan

• Nasipse Adayız/Ercan Kesal

• Ölü Ekmeği/Reis Çelik

• Sadece Farklı/Ahmet Sönmez

FOTOĞRAFIN GÖR DEDİĞİ…



İstanbul’un Fatih semti, şehrin en eski ve tarihi semtlerinden biri.

Hem Bizans, hem de Osmanlı döneminde imparatorluk sarayları bu semtimizde yer aldı.

Dolayısıyla camiler, kiliseler ve saraylar semti olan Fatih, tarihi ve kültürel dokusuyla fotoğraf sanatına gönül verenlere çok özel kareler vaat ediyor.

Fatih Belediyesi de semte yeni bir kadrajla bakmak amacıyla ‘Fotoğrafın Gör Dediği’ adlı bi fotoğraf yarışması düzenledi.

Fatih Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğiyle bu yıl ilki düzenlenen yarışma başvuruları devam ediyor.

Müsabakada, dereceye girenler toplamda 150 bin TL’ye varan ödül ile mükafatlandırılacak.

Katılımcılar, Fatih’in herhangi bir yerini, tarihi veya mimari eserlerini, insanlarını veya sokaklarını anlatan dijital kolaj, siyah-beyaz veya renkli fotoğraflarla üç farklı kategoride yarışacak.

Yarışmanın jüri üyeleri arasında Prof. Dr. Özer Kanburoğlu, Coşkun Aral, İzzet Keribar, Leyla Emektar, İhsan İzle, İsmail Küçük, Murat Gür, Mustafa Yılmaz var.

Katılımcılar yarışmaya 20 Kasım 2020 tarihine kadar www.tfsf.org.tr; veya www.tfsfonayliyarismalar.org adreslerinden başvurabilirler.

‘ŞİFA’LI HAT SERGİSİ



Kovid 19 salgını dolayısıyla dünya aşı ve şifa arayışındayken Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde ‘Şifa’ başlıklı bir hüsn-i hat sergisi açıldı.

Eserleri, Cumhurbaşkanlığı koleksiyonu dahil, pek çok özel koleksiyonda yer alan hattat Ahmet Bursalı’nın çalışmalarından oluşan sergide, şifa ayetlerinden yola çıkılarak hazırlanan hatların yanısıra Hilye-i Şerifler de sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Hat sanatının modern örneklerinin yer aldığı sergi, 22 Kasım tarihine kadar görülebilir.

KOCAELİ’DE ÜÇ OYUN



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda ekim ayı boyunca üç oyun seyirciyle buluşuyor.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde saat 20:00’de perde açacak oyunlar 80 Günde Devr-i Alem, Evvel Zaman İçinde ve Tamamen Doluyuz...

Trabzon Devlet Tiyatrosu da (TDT), Kuyucaklı Yusuf adlı oyunu sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

TOPKAPI SARAYI’NA ZİYARET ZAMANI



Topkapı Sarayı’nın Harem-i Hümayun bölümünde yer alan Valide Taşlığı, Ocaklı Sofa ve Çeşmeli Sofa’nın kapsamlı bir restorasyon sonrası tekrar ziyarete açıldığını hatırlatmış olalım.