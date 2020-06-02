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  3. 8 bin km'lik kardeşlik köprüsü
03 Haziran 2020 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme:

8 bin km'lik kardeşlik köprüsü

8 bin km'lik kardeşlik köprüsü

Van'ın Erciş İlçesi'ndeki 10 öğrenci, Zoom uygulaması üzerinden Japonya'daki akranlarına Türk kültürünü anlattı. Japonya'daki öğrenciler de ülkeleri hakkında bilgi verdi.

SAPPORO KENTİNDEN ÇOCUKLAR

Türk Japon Vakfı ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı koronavirüs evde kalan öğrencilerin, sosyalleşmelerine destek olmak için çalışma başlattı. Proje kapsamında, Van'ın Erciş İlçesi Tenzile Ana Ortaokulu’ndan 10 öğrenci, Japonya'nın Sapporo kentindeki akranlarıyla internet aracılığıyla bir araya geldi.

FARKLI BİR DENEYİM YAŞANDI

Farklı illerden öğrenci ve öğretmenlerin de katıldığı uygulamada, katılımcılara seslenen Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Türkiye'nin, zengin kültürü ve tarihiyle gerçekten çok güzel bir ülke olduğunu anlattı. Etkinliğe katılan öğrencilerden Barkın Kıvrak da çok farklı bir deneyim yaşadıklarını söyledi.


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