8 bin km'lik kardeşlik köprüsü

SAPPORO KENTİNDEN ÇOCUKLAR



Türk Japon Vakfı ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı koronavirüs evde kalan öğrencilerin, sosyalleşmelerine destek olmak için çalışma başlattı. Proje kapsamında, Van'ın Erciş İlçesi Tenzile Ana Ortaokulu’ndan 10 öğrenci, Japonya'nın Sapporo kentindeki akranlarıyla internet aracılığıyla bir araya geldi.

FARKLI BİR DENEYİM YAŞANDI



Farklı illerden öğrenci ve öğretmenlerin de katıldığı uygulamada, katılımcılara seslenen Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Türkiye'nin, zengin kültürü ve tarihiyle gerçekten çok güzel bir ülke olduğunu anlattı. Etkinliğe katılan öğrencilerden Barkın Kıvrak da çok farklı bir deneyim yaşadıklarını söyledi.