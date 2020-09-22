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  • ‘7 yıl yaşar' denilen Serhat 20 yaşında 3. kitabını yazdı
22 Eylül 2020 Salı 20:46 | Son Güncelleme:

‘7 yıl yaşar' denilen Serhat 20 yaşında 3. kitabını yazdı

‘7 yıl yaşar' denilen Serhat 20 yaşında 3. kitabını yazdı

Manisa'da henüz 7 aylıkken geçirdiği havale nedeniyle götürüldüğü hastanede, Joubert Sendromu-Spastik tanısı konulan ve doktorların 7 yıl ömür biçtiği 20 yaşındaki lise öğrencisi Serhat Yıldıra, 3. kitabını yazdı.

Yüzde 72 bedensel engeli bulunan ve 3 yıl önce de iki gözüne birden kornea nakli yapılan Serhat Yıldıra, kendisi gibi engelli bireylere, "Mutlaka ve mutlaka benim gibi engelli arkadaşlarım hayallerinin peşinden koşmalılar ve asla pes etmemeliler" çağrısında bulundu.

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