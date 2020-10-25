680 bina yıkıldı, bir tek o ayakta! Kentsel dönüşümün ortasında kaldı

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Tabakhane Vadisi’nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinde kamulaştırma bedelini kabul etmeyen Mustafa Öksüz, 680 binanın yıkımının gerçekleştirildiği projede bir tek o evinin yıkımına izin vermedi. 6 yıldır 4 katlı binasında ailesiyle yaşamına devam eden Öksüz, para değil konut istediğini belirterek mücadelesini sürdüreceğini söylüyor.

