  • $7,9701
  • 9,4633
  • 487.203
  • 1190.63
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güneş
  • 680 bina yıkıldı, bir tek o ayakta! Kentsel dönüşümün ortasında kaldı
25 Ekim 2020 Pazar 20:51 | Son Güncelleme:

680 bina yıkıldı, bir tek o ayakta! Kentsel dönüşümün ortasında kaldı

680 bina yıkıldı, bir tek o ayakta! Kentsel dönüşümün ortasında kaldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Tabakhane Vadisi'ndeki kentsel dönüşüm projesinde kamulaştırma bedelini kabul etmeyen Mustafa Öksüz, evinin yıkımına izin vermedi.

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Tabakhane Vadisi’nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinde kamulaştırma bedelini kabul etmeyen Mustafa Öksüz, 680 binanın yıkımının gerçekleştirildiği projede bir tek o evinin yıkımına izin vermedi. 6 yıldır 4 katlı binasında ailesiyle yaşamına devam eden Öksüz, para değil konut istediğini belirterek mücadelesini sürdüreceğini söylüyor.    

<p>Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin işareti i

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'daki sis havadan görüntülendi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.