25 Ekim 2020 Pazar 20:51 | Son Güncelleme:
680 bina yıkıldı, bir tek o ayakta! Kentsel dönüşümün ortasında kaldı
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Tabakhane Vadisi'ndeki kentsel dönüşüm projesinde kamulaştırma bedelini kabul etmeyen Mustafa Öksüz, evinin yıkımına izin vermedi.
Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Tabakhane Vadisi’nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinde kamulaştırma bedelini kabul etmeyen Mustafa Öksüz, 680 binanın yıkımının gerçekleştirildiği projede bir tek o evinin yıkımına izin vermedi. 6 yıldır 4 katlı binasında ailesiyle yaşamına devam eden Öksüz, para değil konut istediğini belirterek mücadelesini sürdüreceğini söylüyor.