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19 Ekim 2020 Pazartesi 23:39 | Son Güncelleme:

60 yılda 1200 çeşit ata tohumu biriktirdi

60 yılda 1200 çeşit ata tohumu biriktirdi

'Nar anne' olarak anılan 66 yaşındaki emekli ilkokul öğretmeni Nardane Kuşçu, Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'ndeki çiftliğinde kurduğu tohum bankasında 1200 çeşit ata tohumunu özenle muhafaza ediyor.

Ata tohumlarının çok özel hikayeler barındırdığına dikkati çeken Nardane Kuşçu, "Tohum daha çok kadın eliyle toplanır ama dedeler de var. Burada Selanik'in Şapçı köyünden Nuri Bayraktar dedenin susam tohumu var. O öldükten 15 yıl sonra, eşi gönderdi. Şimdi onu üretiyoruz, dağıtıyoruz" dedi.

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