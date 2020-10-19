60 yılda 1200 çeşit ata tohumu biriktirdi

Ata tohumlarının çok özel hikayeler barındırdığına dikkati çeken Nardane Kuşçu, "Tohum daha çok kadın eliyle toplanır ama dedeler de var. Burada Selanik'in Şapçı köyünden Nuri Bayraktar dedenin susam tohumu var. O öldükten 15 yıl sonra, eşi gönderdi. Şimdi onu üretiyoruz, dağıtıyoruz" dedi.