6 saatlik izinde dondurma yapmaya koştu

Pazar günü 65 yaş üzerine tanınan 6 saatlik dışarı çıkma iznini dükkanında geçirmek isteyen Ayhan Toran, müdavimlerini sevindirdi. 62 yıldır dondurma yaptığını söyleyen Toran, “Çalışmayı ve müşterilerime hizmet etmeyi çok özledim, şu dönemi atlattığımızda her sabah erkenden işimin başında olacağım" dedi.