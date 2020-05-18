6 saatlik izinde dondurma yapmaya koştu
İzmir'in Tire ilçesindeki pastanesinde yıllardır katkı maddesiz, doğal dondurma yapan 74 yaşındaki Ayhan Toran sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzun zamandır evindeydi.
Pazar günü 65 yaş üzerine tanınan 6 saatlik dışarı çıkma iznini dükkanında geçirmek isteyen Ayhan Toran, müdavimlerini sevindirdi. 62 yıldır dondurma yaptığını söyleyen Toran, “Çalışmayı ve müşterilerime hizmet etmeyi çok özledim, şu dönemi atlattığımızda her sabah erkenden işimin başında olacağım" dedi.