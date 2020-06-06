6 Haziran Diyetisyenler Günü kutlanıyor! Diyetisyenler Günü kutlama mesajları burada!

Diyetisyenler Günü kutlama mesajları gündemde yoğun araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün Diyetisyenler Günü olarak kutlanıyor. Diyetisyenler sağlık profesyonelleri olarak özel bilgi ve yetenekleri ile toplum sağlığını geliştirmeyi amaçlıyor. Diyetisyenleri onore eden bu özel gününü tebrik etmek isteyenler en güzel kutlama mesajlarını araştırıyor. Haberimiz içerisinden Diyetisyenler Günü kutlama mesajlarına ulaşabilirsiniz.

DİYETİSYENLER GÜNÜ NEDİR?

Türkiye Diyetisyenler Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemizde 1986’dan beri her yıl 6 Haziran Diyetisyenler Günü olarak kutlanıyor. Dünyada son 10 yılda değişik ülkelerde de diyetisyenler günü kutlanmaya başlandı.

DİYETİSYENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

Bugün diyetisyenler günüymüş… Onlar nezdinde başta yoldaşlarım olmak üzere bu yola gönül veren tüm diyetisyen kardeşlerimin gününü kutlarım

Beslenme ve diyet programları topluma değil kişiye özel olmalı. Bunu düzenleyen diyetisyenlerdir. Diyetisyenler Günü’müz kutlu olsun

Topluma sağlıklı beslenme alışkanlığı edindirme gibi önemli bir sorumluluk üstlenen, tüm diyetisyenlerin 6 Haziran Diyetisyenler Günü’nü kutluyoruz.

İşine gönül vermiş ve işini hakkıyla yapan tüm meslektaşlarımın günü kutlu olsun. Diyetisyenler günü kutu olsun

Sağlıklı bir hayat için tavsiyeleri ile bizlere yol gösteren diyetisyenlerimizin ve diyetisyen adayı öğrencilerimizin Diyetisyenler günü kutu olsun

DİYETİSYENLİK NEDİR?

Diyetisyen, kişilerin beslenmesi ve bu besinlerle ilgili uzmanlık bilgisine sahip olan kişilere denilmektedir. Diyetisyenler, sağlıklı ve hasta kişiler için uygun bir beslenme rejimi belirler. Bu doğrultuda özellikle kişilerin yaşam standartları ve fiziksel özelliklerini bir arada baz alarak kişilerin beslenme şekli üzerinde yoğunlaşır.

DİYETİSYENLERİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Besinlerin işlenmesi, hazırlanması, pişirilmesi, depolanması sırasında oluşan değişikliklerin insan vücudundaki etkilerini inceler,

Toplumdaki yanlış beslenme alışkanlıklarını tespit eder. Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucunda meydana gelen sağlık sorunlarına karşı önlemlerin alınmasını sağlar,

Besin analizlerini gerçekleştirir,

Diyet ürünleri geliştirir,

Çeşitli hastalık durumlarında bireyler veya gruplar için hastalıklarına uygun olarak diyet programı yapar,

Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşlarda beslenme ilkelerine uygun hizmetin verilmesini sağlar,

Toplumu ve bireyleri sağlıklı ve ekonomik beslenme konusunda eğitir.