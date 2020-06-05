6 Haziran-12 Haziran 2020 haftalık burç yorumları... Kova dengeli Balık sorunları çözecek! Burçları bu hafta neler bekliyor?

UZMAN ASTROLOG BARIŞ ÖZKIRIŞ



Bu hafta abartılı beklentiler içinde olmak ilişkilere zarar verebilir. Geri gitmekte olan Venüs ile Jüpiter arasında 7 Haziran günü zorlayıcı etkileşim gerçekleşecek. 9 Haziran günü ise, Venüs ile Jüpiter kontra-paralel olacaklar. İkili ve sosyal ilişkilerde abartılı tutumlardan ve aşırılıktan uzak durmanızda fayda var. Aksi halde gereksiz tartışmalar gündeme gelebilir. Karşı taraf ile empati kurmanız gerekiyor. Kibirli davranmanın hiç sırası değil.

SIRLAR AÇIĞA ÇIKACABİLİR

10 Haziran günü Venüs ile Plüton arasında zorlayıcı etkileşim olduğu için, ikili ve sosyal ilişkilerde güç savaşları devreye girebilir. Takıntıdan ve kontrolsüz tutkuların dengelenmesi gerekiyor. Şüpheci tutumlarınız karşı tarafı yanlış anlamanıza sebep olabilir. Aynı zamanda bu hafta sırlar açığa çıkabilir. Entrika ve manipülasyon rüzgarları esebilir. Dünyada ise, diplomatik ilişkilerde soğuk savaş rüzgârları esmeye devam edebilir. Kitlesel olaylar dünyanın pek çok yerine yayılabilir. Önemli sanatçıların vefatları gündeme gelebilir. Salı ve çarşamba günleri kova burcunda hareket edecek olan ay, hayatınızda değişimin ön planda olmasını sağlayacak. Daha önceden fark etmediğiniz bazı gerçekleri farkına varabilir ve olaylara daha objektif bakabilirsiniz. Özgürleşme ihtiyacınız bu günlerde daha yoğun olacak. Çarşamba gününden itibaren manevi yönleriniz, yaratıcılığınız ve hayal gücünüz ön planda olacak.

DEĞİŞİM RÜZGARI ESECEK

13 Haziran günü Mars ile Neptün kavuşacaklar. Hayallerinizi gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. Ancak gerçeklerle bağınızın kopmaması gerekiyor. Aksi halde hedef şaşırabilir, hayal kırıklığınıza uğrayabilirsiniz. Dünyada ise; denizlerle ve sularla ilgili sorunlar gündeme gelebilir. Denizlerde kazalar yaşanabilir. Sellerle ve deniz merkezli depremlerle ilgili sıkıntılar olabilir. Temmuz ortasına devam edecek zorlu astrolojik göstergelere inat, sizlere iyi bir hafta diliyorum. Sevgiyle kalın, kendinize davranın…

KOÇ

Bu hafta genel olarak yakın çevreniz ile ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir bir yokta kardeşinizin veya kuzeninizin bir sorununa yardımcı olmak gerekebilir. Arkadaş çevrenizden gelecek destek ile yeni projelere katılabilirsiniz. Üyesi olduğunuz kulüpler ve derneklerle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Hayallerinizin peşinden gitmek ve hayatınızın içinde daha fazla özgürleşmek isteyeceksiniz. Ayrıca hayatınızdaki bağımlılıklardan arınmak size çok iyi gelecek. Hafta sonuna doğru yalnız kalarak yeni planlar yapabilirsiniz.

BOĞA

Bu haftadan itibaren maddi konular gündeminizde daha da önemli bir yer tutacak. Yeni yatırımlar yapmakla ilgili ikilemde kalabilirsiniz. Güvendiğiniz birine danışmakta fayda var. Risk almayı öğrenmeniz gerekiyor. Hafta boyunca kariyeriniz ile ilgili yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Patronlarınızla iletişime geçerek terfi isteyebilirsiniz. Hafta sonuna doğru arkadaşlarınızdan biriyle aranızda anlaşmazlık oluşabilir. Dostluğunuz adına alttan almanız gerekebilir. İnatçı bir tutum içine girerseniz değişim fırsatını kaçırabilirsiniz.

İKİZLER

Bu hafta ikili ve sosyal ilişkilere dikkat etmeniz gerekiyor. Her duyduğunuza inanmayın. Sevgilinizle ilişkiniz kopma noktasına gelebilir. Onunla empati kurmanız gerekiyor. Maddi açıdan aşırı harcama yapmaktan kaçınmalısınız. Daha sonradan pişman olabilirsiniz. İyi bir bütçe planlaması yapmanız gerekiyor. Hafta boyunca yaşam amaçlarınızı sorgulayacaksınız. Karar alarak yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Uzak akrabalarınızdan haber alabilir ve seyahate çıkmaya karar verebilirsiniz. hafta sonuna doğru kariyeriniz ön planda olacak. Yeni hedefler belirleyebilirsiniz.

YENGEÇ

Bu hafta inzivada olmayı tercih edebilirsiniz. İnsanlardan yorulduğunuzu ve kafa dinlemeniz gerektiğini düşünebilirsiniz. Yalnız kalmak yenilenmek ve hayatınızda değişim yaratmak açısından iyi gelecek. Hafta boyunca miras konuları ile ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Kredi ve borç konularıyla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Yeni bir ortak yatırım teklifini değerlendirebilirsiniz. Hafta sonuna doğru eğitim ve hukuk konuları ile iigili gelişmeler gündeme gelebilir. Eğer yurtdışı bağlantılı bir iş yapıyorsanız, gerçekçi kararlar almanız gerekiyor. Yoksa hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

ASLAN

Bu hafta sosyal çevreniz ile ilgili sorunlar devam edebilir. Güç savaşlarından uzak durmanız gerekiyor. Aksi takdirde kendinizi gereksiz tartışmalar içinde bulabilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilgili gerilimden uzak durmak için biraz yalnız vakit geçirmek size iyi gelebilir. Hafta boyunca ilişkiler gündeminizde olacak. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ortaklarımızla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Sözleşme fırsatları karşınıza çıkabilir. Rakipleriniz konusunda temkinli olmalısınız. Rekabetten uzak durmak için önlemler almanızı öneriyorum. Hafta sonuna doğru kendinizi daha derin hissedeceksiniz. İlişkinizde aşırı şüpheci davranmaktan kaçınmalısınız.

BAŞAK

Bu hafta kariyerinizle ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam edecek. Mümkün olduğunca hata yapma korkunuzdan arınmanız gerekiyor. Aksi takdirde iş hayatınızda daha fazla aksilik karşınıza çıkabilir. İş ortamındaki dedikodulardan uzak durmanız gerekiyor. Aksi takdirde patronunuz ile aranız bozulabilir. Hedeflerinize yönelik büyük resmi görmenizde fayda var. Aşırı detaycı olursanız hata yapma ihtimali daha yüksek olacak. Bu hafta günlük rutin işleriniz de oldukça yoğun olacak. Kendinizi aşırı yormaktan kaçınmalısınız. Hafta sonuna doğru ilişkileriniz gündemde olacak. Sevgiliniz ile güzel vakit geçirebilirsiniz.

TERAZİ

Bu hafta yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili sorunlar devam edebilir. Daha girişken ve kararlı davranmanız gerekiyor. Aksi takdirde işinizi kaybedebilirsiniz. Uzak akrabalarınızdan alacağınız haberler canınızı sıkabilir. Mümkün olduğunca kendi hayatınıza odaklanmanız gerekiyor. Yeni bir eğitim almaya karar verebilirsiniz. Ancak bunu temmuz ayından itibaren uygulamanızda fayda var. Hafta boyunca aşk hayatınız gündeminizde olacak. Sevgilinizle ilgili yeni bir karar alabilirsiniz. Ayrıca yeni hobiler edinebilirsiniz. Yaratıcılığınızı ortaya koymak için uygun bir haftadasınız.

AKREP

Bu hafta paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili sorunlarının devam ediyor. Genel olarak kredi ve borç konularında daha gerçekçi kararlar almanız gerekiyor. Eğer kredi almanız gerekiyorsa makul olmanızı öneriyorum. Ve genel olarak riskli ve tehlikeli aktivitelerden uzak durmanızda fayda var.

YAY

Geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da İlişkilerinizle ilgili sorunlar devam edebilir. Sevgilinize karşı daha anlayışlı olmalısınız. Fevri hareket ederseniz ilişkiniz bitme noktasına gelebilir. Ortaklıklarınızla ilgili sorunları çözerken daha gerçekçi olmalısınız. Önünüze gelen sözleşme fırsatlarını iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Rakipleriniz iş hayatında önünüzde engel oluşturmaya çalışabilirler. Onları kaale almadan yolunuzda cesaretle ilerlemeniz gerekiyor. Hafta boyunca iletişim trafiğiniz çok yoğun olacak. Yeni projelerinizde yakın çevrenizden destek görebilirsiniz. Yeni bir araba almaya karar verebilirsiniz.

OĞLAK

Hafta boyunca günlük rutin işlerinizle ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Daha fazla angarya ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Yanınızda çalışan kişilerle ilgili sorunları makul bir şekilde çözüm demeniz gerekiyor. Ayrıca aşırı yorgunluk sağlığınıza zarar verebilir. Mümkün olduğunca iş arasında dinlenmeye çalışın. Hafta boyunca maddi konularla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Yeni bir yatırım yapmaya karar verebilirsiniz. Hafta sonuna doğru iletişimi konularında bazı sıkıntılar yaşanabilir. Yeni karar alırken gerçekçi olmanız gerekiyor. Aksi taktirde daha sonradan hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz

KOVA

Geçen haftalarda olduğu gibi bu haftada aşk trafiğinin yoğun ve bazı problemleri çözmeniz gerekebilir. Sevgilinize karşı daha anlayışlı olmalısınız. Ayrıca çocuklarınızla ilgili bazı sorunları çözmeniz gerekebilir. Yaratıcılığınızı ortaya koymakta zorlanabilirsiniz. Haziran ayından itibaren bu konularda rahat edeceksiniz. Hafta boyunca yeni girişimler karşınıza çıkabilir. Yeni projeler üretmek isteyebilirsiniz.

BALIK

Geçen haftalardaki gibi ailevi sorunlar devam edecek. Mümkün olduğunca gerçekçi kararlar alarak bu sorunları çözmelisiniz. Ailenizin desteğini istemek için uygun bir dönemde değilsiniz. Yeni projelerinizi kendiniz halletmeniz gerekiyor, mümkün olduğunca cesaretle tek başınıza hareket etmelisiniz. Miras konuları ile ilgili problemler de devam edebilir. Hafta boyunca yalnız vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Hafta sonuna doğru kendinizi daha dinamik hissedeceksiniz. Girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Ancak gerçekçi olmanız gerekiyor.