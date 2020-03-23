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  3. 6 gündür sonuç alınamadı! Munzur, Güneş'i vermiyor

6 gündür sonuç alınamadı! Munzur, Güneş'i vermiyor

6 gündür sonuç alınamadı! Munzur, Güneş'i vermiyor

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'ndaki eğitimi sırasında botun devrilmesiyle akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

Güneş'i (36) bulmak için Munzur Çayı'ndaki arama çalışmaları 12 kilometrelik alanda devam ediyor. Çalışmalara AFAD, JÖAK, Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Rize ve Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, jandarma özel harekat (JÖH) timleri ile 3 dedektör köpek katılıyor.

17 Mart'taki kazada suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Uzman Çavuş Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Uzman Çavuş Güneş'in, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cülerle çatışıp yaralandığı da ortaya çıktı.


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