6 gündür sonuç alınamadı! Munzur, Güneş'i vermiyor

Güneş'i (36) bulmak için Munzur Çayı'ndaki arama çalışmaları 12 kilometrelik alanda devam ediyor. Çalışmalara AFAD, JÖAK, Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Rize ve Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, jandarma özel harekat (JÖH) timleri ile 3 dedektör köpek katılıyor.

17 Mart'taki kazada suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Uzman Çavuş Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Uzman Çavuş Güneş'in, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cülerle çatışıp yaralandığı da ortaya çıktı.