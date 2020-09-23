6 ay-5 yaş arası çocuklara grip aşısı öneriliyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Armağan Oğuz “Bir yandan koronavirüs süreci ile mücadele ederken bir yandan da mevsimsel başka hastalıklarda kapıda olabilir. Yaz aylarında sıklığı artan ishal enfeksiyonlarını geride bırakmak üzereyken, kapıda influenza sezonu var” diyerek aşının önemine vurgu yapıyor. “Her sene, bir önceki senenin influenza suşlarına (ailelerine) göre hazırlanan grip aşıları sonbaharın kapımızı çalması nedeniyle tekrar konuşulmaya başladı” açıklamasında bulunan Armağan Oğuz sözlerine şöyle devam ediyor: “ İnfluenza enfeksiyonu, burun akıntısı, öksürük, ateş, boğazda yanma hissi, halsizlik ve eklem ağrıları ile giden tipik bir gribal enfeksiyon tablosudur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından özellikle risk altındaki gruplarda grip aşısı uygulaması önerilmektedir. Bu risk grupları, kronik akciğer hastalıkları olan kişiler, hamileler, obezite sorunu olanlar, sigara kullananlar ve sağlık çalışanlarıdır. 6 ay-5 yaş arasındaki çocukların da grip aşısı olmaları önerilmektedir.“