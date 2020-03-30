5.5 yıl sonra ayağa kalktı

İLK DOZU GEÇEN YIL ALDI



İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan güvenlik görevlisi Yasin Vardar (40) ile ev kadını Gülgün Vardar (39) çiftinin ikinci çocukları Çınar’a, 17 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konuldu. 7 yaşındaki Çınar’ın yıllarca çektiği sıkıntıları geçen yıl ilk dozunu almaya başladığı Spinraza ilacı sayesinde yavaşlamaya başladı.

BARDAĞI KENDİSİ TUTABİLİYOR



Devlet tarafından uygulanan sağlık uygulama tebliğine göre ilk 4 dozun tamamlandığını dile getiren baba Yasin Vardar, “Çınar artık emekleyerek bir odadan diğer odaya gidebiliyor. Artık plastik bardakta su vermiyorum. Çünkü cam bardağı kendisi kaldırıyor. Kendine güveni yerine geldi” diye konuştu.

BİSİKLETE BİNMEK İSTİYORUM



Haftada 3 gün fizik tedaviye giden Çınar "Okuldaki arkadaşlarımla aram çok iyi. Bahçede tekerlekli sandalyem var. Sürmeme yardım ediyorlar. Ama ben de yürümek istiyorum, koşmak istiyorum. Arkadaşlarımla koşma oyunu oynamak istiyorum. Bisiklete binmek istiyorum" dedi.