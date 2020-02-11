51 yıl sonra şaşırtan haber! 'Filiz Akın vefat etti'

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan soru, bilinmeyen bir gerçeği ortaya çıkardı. Yarışmada ‘Mayıs 1969’da hangi oyuncunun Londra’da vefat ettiği gazetelere haber olmuş, Adana Altın Koza Film Festivali’nde anısına saygı durusunda bulunulmuştur?’ sorusu soruldu. İzleyicilerde büyük merak uyandıran sorunun cevap şıklarında ‘Cüneyt Arkın, Kartal Tibet, Filiz Akın ve Fatma Girik’ yer aldı. Doğru yanıtın Filiz Akın olduğu soru vesilesiyle, vefat haberi gazetelere dahi çıkan Yeşilçam oyuncusunun ilginç bir haberi de yeniden gün yüzüne çıkmış oldu.

BAŞKA FİLİZ AKIN ÖLDÜ

Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında, Ümit Tambil’in sunduğu program sırasında sahneye gelen Pervin Par, gözyaşları içinde Filiz Akın’ın öldüğü haberini verdi ve salondakileri saygı duruşuna davet etti. Ancak olaydan bir gün sonra gerçek ortaya çıkar… Londra hastanelerinin birinde Filiz isimli bir Türk hasta ölmüştür. Ancak bu Filiz, “Filiz Akın” değildir.