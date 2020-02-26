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  3. 500 depremzede konteyner kentte

500 depremzede konteyner kentte

500 depremzede konteyner kentte

Elazığ'da evleri yıkılan afetzedeler, kendileri için geçici barınma yeri olarak inşa edilen konteyner kentte anahtarlarını aldı.

Elazığ depreminin ardından AFAD, Elazığ'daki depremzedelerin geçici olarak barınmaları amacıyla Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent, Hankendi mahalleleri ile Sivrice'nin Gölbaşı mevkiinde 4 bin 806 konteyner kurulması için çalışma başlattı. Depremzedeler için Doğukent Mahallesi'nde kurumu tamamlanan 900 konteynerden 500'ünün yerleşimine başlandı. 


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