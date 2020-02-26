500 depremzede konteyner kentte

Elazığ depreminin ardından AFAD, Elazığ'daki depremzedelerin geçici olarak barınmaları amacıyla Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent, Hankendi mahalleleri ile Sivrice'nin Gölbaşı mevkiinde 4 bin 806 konteyner kurulması için çalışma başlattı. Depremzedeler için Doğukent Mahallesi'nde kurumu tamamlanan 900 konteynerden 500'ünün yerleşimine başlandı.