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  3. 5 bin yıllık sur tuğlayla örüldü
04 Eylül 2020 Cuma 23:47 | Son Güncelleme:

5 bin yıllık sur tuğlayla örüldü

5 bin yıllık sur tuğlayla örüldü

Milattan önce 3000- 4000 yıllarında inşa edilen 5 bin 800 metre uzunluğundaki tarihi Diyarbakır surlarının tuğlayla örülmesi görenleri şoke etti.

Çin Seddi'nden sonra doğal bütünlüğü bozulmadan günümüze kadar gelen dünyanın en uzun ikinci suru olarak kabul edilen surları, 2015 yılındaki sur olaylarında tedbir amaçlı bazı kapıları beton bloklarla kapatıldı. Terörün kökünün kazınmasının ardından kapatılan sur girişleri, bir bir açılırken bir kapı, briket ile kapatılıp çirkin görüntünün ortaya çıkmasına sebep oldu. Vatandaşlar çirkin görüntünün bir an önce ortadan kaldırılmasını talep etti.

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