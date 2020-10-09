09 Ekim 2020 Cuma 21:35 | Son Güncelleme:
44. yıl şerefine 'Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi' oyunuyla Açıkhava'da
Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, 44. sanat kariyerini sahnede kutlayacak.
Sanatçı, 22 Ekim’de "Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi" isimli oyunuyla Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. Seyircisiyle buluşacak olmanın heyecanını yaşayan Belgün, "Hepinizi bekliyorum. Çünkü hayatımın 44 yılı tiyatro sahnesinde geçti. Gelin bunu o gece birlikte gülerek ve eğlenerek kutlayalım" dedi.