44. yıl şerefine 'Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi' oyunuyla Açıkhava'da

Sanatçı, 22 Ekim’de "Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi" isimli oyunuyla Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. Seyircisiyle buluşacak olmanın heyecanını yaşayan Belgün, "Hepinizi bekliyorum. Çünkü hayatımın 44 yılı tiyatro sahnesinde geçti. Gelin bunu o gece birlikte gülerek ve eğlenerek kutlayalım" dedi.