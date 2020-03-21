40 yaşından sonra erkeklerin ortak sorunu prostat büyümesi

Prostatta salgılanan bazı enzimlerin, gençlik çağında üreme faaliyetlerinin gerçekleşmesinde ve sperm fonksiyonlarının oluşturulmasında da etkili olduğu bilinmektedir.

ENFEKSİYONLAR OLUŞUR

Bu sebeple burada yaşanan en küçük sorun dahi erkekler için büyük önem arz etmektedir. Zamanla prostatın büyümesine bağlı olarak birçok hastalık gelişebilmektedir, bu hastalıkların başında da bu organda oluşan enfeksiyonlar gelmektedir. Prostat bezindeki enfeksiyonlar hastanın yaşantısını çok ciddi oranda etkilemektedir ve mutlaka tedavi edilmelidir. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman “Bilinmesi gerekir ki, her erkekte prostat büyümesi şikayet oluşturmayabiliyor. Ancak büyümeye bağlı idrar yolunda tıkanma yaşanıyorsa o zaman hastada idrar belirtileri olduğu kabul edilir. Sık idrara çıkma, gece idrara çıkma, idrarda yanma, çatallanma başta olmak üzere, idrarın akımı ile ilgili sorunlar varsa, en fazla ilerlediği noktada da idrar çok ince akmaya ve en sonunda da idrar yapamamaya kadar giden bir tablo ortaya çıkıyorsa hasta kesinlikle tedavi edilmelidir. Tedavi ya prostatı küçültmeye ya da yolu rahatlatmaya yönelik oluyor.

İKİ GÜNDE TABURCU EDİLİR

İlaçlarla prostat yolu gevşetilerek idrarın rahat çıkışı sağlanmaktadır. Bu tedaviden hasta fayda görmezse, minimal invaziv yöntemlerle hastaya zarar vermeden prostat tıraşlanarak yol açılmaktadır. Kullanılan yöntemlerin başında lazer cihazı kullanılarak yapılan green light lazer prostat buharlaştırma ameliyatı veya plazma kinetik yöntemiyle yapılan ameliyatlar gelmektedir. Bu ameliyat sonrasında hasta ikinci gün taburcu olabilmekte ve birkaç günlük dinlenmeden sonra kişi normal hayatına dönmektedir. Eskiden mutlaka açık kesiyle mesane içine girerek ameliyat ettiğimiz çok büyük prostatlarda bile artık bu tür yöntemlerle prostatın yaptığı tıkanıklığı giderebiliyoruz. Yani artık büyük prostatlar da kapalı yolla tedavi edilebiliyor” dedi.